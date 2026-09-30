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ഓപ്പോ എഫ്‌35 സീരിസിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മോഡലുകൾ: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും സവിശേഷതകളും

ഓപ്പോ എഫ്‌35, എഫ്‌35 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 5ന്.

OPPO F35 SERIES INDIA LAUNCH DATE OPPO F35 SERIES EXPECTED FEATURES ഓപ്പോ എഫ്‌35 പ്രോ OPPO F35 PRO
OPPO F35 series prices leaked ahead of India launch on October 5th (Image credit: OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2026 at 3:34 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ F35 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. സെൽഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, മികച്ച നിർമ്മാണ നിലവാരം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ വരുന്നത്. ഓപ്പോ എഫ്‌35, എഫ്‌35 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക.

ഇത് ഒക്ടോബർ 5ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ബോക്‌സ് വിലയും പ്രധാന സവിശേഷതകളും ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ടെക് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന ടിപ്‌സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധരി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, മുൻഗാമിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വില വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും പ്രോ മോഡൽ പുറത്തിറക്കുക.

അതേസമയം വലിയ ബാറ്ററിയും അൾട്രാ-വൈഡ് സെൽഫി ക്യാമറയുമായിരിക്കും ഈ സീരിസിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. അതേസമയം ഇതിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നോ, വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നോ, സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മോഡലുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കുമെന്നോ ഓപ്പോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സെൽഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കമ്പനി ഈ സീരിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ചോർന്ന വില വിവരങ്ങൾ

ടിപ്‌സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധരി പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഓപ്പോ എഫ്‌35 പ്രോയുടെ 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 79,999 രൂപയാണ് ബോക്‌സ് എംആർപി വരുന്നത്. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന വില 44,000 രൂപയ്ക്കും 50,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ എഫ്‌35 മോഡലിന്‍റെ 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 67,999 രൂപയാണ് ബോക്‌സ് എംആർപി വരുന്നത്. അതേസമയം 6GB + 128GB വേരിയന്‍റിന് വിൽപ്പന വില 37,999 രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ബോക്‌സ് എംആർപിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും യഥാർത്ഥ വിൽപ്പന വിലയെന്നും, ഇത് ലോഞ്ച് വില അല്ലെന്നതും ഓർക്കണം.

ഓപ്പോ എഫ്33 സീരിസിന്‍റെ പിൻഗാമിയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന F35 സീരിസ്. മുൻഗാമിയായ ഓപ്പോ എഫ്33, ഓപ്പോ എഫ്33 പ്രോ എന്നിവ യഥാക്രമം 31,999 രൂപയ്ക്കും 37,999 രൂപയ്ക്കുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വിലയിലാണ് എഫ്35 പ്രോ എത്തുന്നതെങ്കിൽ, ഇത് ഈ സീരിസിനെ പുതിയ വില വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6, നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ, പോകോ X8 പ്രോ മാക്‌സ്, മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് പോലുള്ള മോഡലുകളുമായി മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുകയും ചെയ്യും.

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?

ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ F35 സീരിസ് 2026 ഒക്ടോബർ 5ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോ എഫ്‌35, എഫ്‌35 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഫോണുകൾ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുന്ന വിപണിയായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴിയായിരിക്കും ഇത് വിൽക്കുകയെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ

എഫ്‌35 പ്രോയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാമെന്നാണ്. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മാത്രമായുള്ള ഹാർഡ്‌വെയറുമായി വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഫോണുകൾ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എഫ്‌35 പ്രോയിൽ 8,000mAh ബാറ്ററിയും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 Max ചിപ്‌സെറ്റും 50MP + 8MP റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൗധരി പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് F35 മോഡലിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.57 ഇഞ്ച് FHD+ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50MP + 2MP റിയർ ക്യാമറകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളിലും 80W ചാർജിങ്, IP66, IP68, IP69, IP69K റേറ്റിങുകൾ, ColorOS 17 എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. F35 സീരിസിൽ 100-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് സെൽഫി ക്യാമറ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓപ്പോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചർമ്മത്തിന്‍റെ നിറം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതിന് 'NaturalTone 2.0' എന്ന ഫീച്ചറും ഈ ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടാകും. മുൻവശത്തെയും പിൻവശത്തെയും ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോ മോഡൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കൃത്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ലോഞ്ച് സമയത്തോ അതിന് മുൻപായോ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടും.

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