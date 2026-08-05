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കരുത്തേകാൻ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 പ്രൊസസർ, 10000mAhന്‍റെ വമ്പൻ ബാറ്ററി: ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ വരുന്നു; റിപ്പോർട്ട്

ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഓപ്പോ എ7 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ റീബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 40,000 മുതൽ 45,000 രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

OPPO F35 PRO EXPECTED PRICE OPPO F35 PRO POSSIBLE SPECIFICATION BIGGEST BATTERY PHONE ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ
Oppo F33 Pro for representation (Image credit: OPPO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 5, 2026 at 11:41 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ എഫ്33 സീരിസ് 5G പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമി വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലെത്താമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസ് രാജ്യത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം. ഇതിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എങ്കിലും ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ ഉൾപ്പെടുന്ന ലൈനപ്പാണ് പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തിടെ ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഓപ്പോ എ7 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ റീബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് വില പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ സാധ്യമാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില

വ്യവസായ സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച്, 91 മൊബൈൽസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസ് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തേക്കാം. ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോയ്‌ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 40,000 മുതൽ 45,000 രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിവോ എസ്2 ന് എതിരാളിയായി ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നാണ് സൂചന.

ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഓപ്പോ എ7 പ്രോ മാക്‌സിന് 2,199 യുവാൻ (ഏകദേശം 31,000 രൂപ) മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 2,199 യുവാനും (ഏകദേശം 31,000 രൂപ), 12 ജിബി + 256 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 2,699 യുവാനും (ഏകദേശം 38,000 രൂപ), 12 ജിബി + 512 ജിബി വേരിയന്‍റിന് 2,999 യുവാനും (ഏകദേശം 42,000 രൂപ) വിലയുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ ഇതിന്‍റെ റീബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത പതിപ്പായിരിക്കുമെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ സമാനമായ വില വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എങ്കിലും ചെറിയ തോതിൽ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും.

ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോ: സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ എഫ്35 പ്രോയ്ക്ക് 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5 കെ എൽടിപിഎസ് ഒഎൽഇഡി ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. UFS 3.1 സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഈ ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, മികച്ച ഗെയിമിങ് പിന്തുണയും ലഭിക്കും. അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതി ശരിയാണെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കും.

F35 പ്രോയിൽ 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും 2 മെഗാപിക്‌സൽ സെക്കൻഡറി സെൻസറും ഉണ്ടായിരിക്കാം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 100 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ (FoV) ഉള്ള 50 മെഗാപിക്‌സൽ സാംസങ് JN5 ഓട്ടോഫോക്കസ് സെൽഫി ക്യാമറ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69K റേറ്റിംഗുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

10,000mAhന്‍റെ വമ്പൻ ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി ശേഷിയുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണാക്കി F35 പ്രോയെ മാറ്റും. എങ്കിലും പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ സാധ്യമായ സവിശേഷതകളും വിലയും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ലോഞ്ച് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.

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