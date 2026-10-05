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കരുത്തൻ 8,000mAh ബാറ്ററിയും 4K നിലവാരമുള്ള സെൽഫി വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സവിശേഷതകളുമായി 'ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസ്'
രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സെൽഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, മികച്ച നിർമ്മാണ നിലവാരം എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകൾ.
Published : October 5, 2026 at 1:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ഏപ്രിലിലാണ് പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ എഫ്33 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയായി 'F35 സീരിസ്' എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സെൽഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, മികച്ച നിർമ്മാണ നിലവാരം എന്നിവയിൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ എഫ്35 5G, എഫ്35 പ്രോ 5G എന്നീ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പോ എഫ് സീരിസിന്റെ പത്താം വാർഷിക വേളയിലാണ് F35 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്തെ വിവിധ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ വിപണിയിലെത്തുന്ന ഈ ഫോണിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 50 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രധാന ക്യാമറയും ലഭിക്കുന്നു. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റുകളുടെ കരുത്തിലാണ് ഇരുഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
F35 സീരിസിലെ അടിസ്ഥാന മോഡലായ ഓപ്പോ എഫ്35 5ജി ഫോണിന്റെ 6GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 38,999 രൂപയും, 8GB + 128GB മോഡലിന് 42,999 രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിന്റെ 6GB + 128GB മോഡലിന് 45,999 രൂപയും, 8GB + 128GB മോഡലിന് 49,999 രൂപയും 8GB + 256GB മോഡലിന് 54,999 രൂപയുമാണ് വില. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി പ്രത്യേകം 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവും 10 ശതമാനം എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, ഓപ്പോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നിവ വഴി ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ഇവ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച്, ട്വിലൈറ്റ് ബ്രൗൺ, വേവ് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പ്രോ മോഡൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ബേസിക് മോഡൽ മിസ്റ്റ് പിങ്ക്, ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ, വേവ് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭിക്കിക.
ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസ്: സവിശേഷതകൾ
ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പോയുടെ ColorOS 16.5 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രോ മോഡലിൽ 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K (1,272 x 2,772 പിക്സൽ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. കൂടാതെ, 4,000Hz വരെയുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ടച്ച് സാംപ്ലിങ് റേറ്റ്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റ്, 450 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, HBM-ൽ 1,800 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയും ഇതിന്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്.
എഫ്35 5ജിയിൽ 6.57 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡിപ്ലസ് MOLED ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇത് 120Hz വരെയുള്ള റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 397 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമറ്റ്, 1,400 നിറ്റ്സ് വരെയുള്ള പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവ നൽകുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി IP66, IP68, IP69, IP69K റേറ്റിങുകൾ ഈ ഫോണിലുണ്ട്.
ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 Max ചിപ്സെറ്റാണ് പ്രോ മോഡലിന് കരുത്തേകുന്നത്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 മാക്സ് ചിപ്സെറ്റാണ്. രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ARM Mali ജിപിയുവും LPDDR4x റാമും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോ മോഡലിൽ UFS 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ബേസ് മോഡലിൽ UFS 2.2 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജാണുള്ളത്.
ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഓപ്പോ എഫ്35 സീരിസിൽ ഓട്ടോഫോക്കസ് സൗകര്യമുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണുള്ളത്. ഇതിലെ 'പ്രോ' മോഡലിൽ ഡ്യുവൽ-ആക്സിസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. 116-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 8 മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 2 മെഗാപിക്സൽ (f/2.4) മോണോക്രോം ക്യാമറയാണുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 100-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ (f/2.0) ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ എഫ്35ൽ 2.5K വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിൽ 4K/30 fps വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ പകർത്താൻ സാധിക്കും.
രണ്ട് ഫോണുകളിലും 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 വരെ, Bluetooth 5.4, USB Type-C പോർട്ട്, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്ക് സൗകര്യവും രണ്ട് ഫോണുകളിലുമുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 159.1 x 75.8 x 8.8 mm അളവും ഏകദേശം 205 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ മോഡലിന് 162.6 x 77.6 x 8.4 mm അളവും ഏകദേശം 210 ഗ്രാം ഭാരവുമാണുള്ളത്.
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