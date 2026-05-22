മികച്ച ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനും: 4,999 രൂപയ്‌ക്ക് പുതിയ ഓപ്പോ ഇയർബഡ്‌സ്

55dB വരെ ANC, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 കണക്റ്റിവിറ്റി, 10 മീറ്റർ വരെ വയർലെസ് ശ്രേണി, 54 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 പ്രോയിലുണ്ട്.

Oppo Enco Air 5 Pro (Image Credit: Oppo)
Published : May 22, 2026 at 8:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ എൻകോ ലൈനപ്പ് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനി ഏറ്റവും പുതിയ ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS) ഇയർബഡുകളായ 'എൻകോ എയർ 5 പ്രോ' ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. 12mm ടൈറ്റാനിയം പൂശിയ ഡ്രൈവറുകൾ, 55dB വരെ ആക്ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ANC), 40,000Hz വരെ ഫ്രീക്വൻസി ശ്രേണി, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 കണക്റ്റിവിറ്റി, 10 മീറ്റർ വരെ വയർലെസ് ശ്രേണി, കേസുള്ള 54 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ സഹിതമാണ് പുതിയ ഇയർബഡുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വിലയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും വിശദമായ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 പ്രോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 4,999 രൂപയാണ്. മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്, പേൾ വൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകും. ഓപ്പോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയാണ് ഈ ഇയർഫോണുകൾ നിലവിൽ പ്രീ-ഓർഡറിന് ലഭ്യമാകുക. ആദ്യ വിൽപ്പന 2026 മെയ് 28 മുതൽ ആരംഭിക്കും.

ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 പ്രോയിൽ 12 എംഎം ടൈറ്റാനിയം-കോട്ടഡ് ഡ്രൈവറുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയർബഡുകൾ 20Hz മുതൽ 40,000Hz വരെയുള്ള വിശാലമായ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നൽകുന്നു. കൂടാതെ AAC, SBC, LHDC 5.0 ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ കോഡെക്കുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഹൈ-റെസല്യൂഷൻ ഓഡിയോ പ്ലേബാക്ക് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. 55dB വരെ ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനും ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ANC ഓൺ, അഡാപ്റ്റീവ്, ട്രാൻസ്പരൻസി, ANC ഓഫ് മോഡുകൾ മാറ്റാനും സാധിക്കും.

10 മീറ്റർ വരെ വയർലെസ് റേഞ്ച് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വോയ്‌സ് കോളുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന നോയിസുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കോൾ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനൊപ്പം മൂന്ന് മൈക്രോഫോൺ സജ്ജീകരണവുമായാണ് ഇയർബഡുകൾ വരുന്നത്. ടാപ്പ് കൺട്രോൾ വഴിയാണ് പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ് നാവിഗേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പതിയെ ടാപ്പ് ചെയ്‌താൽ തന്നെ മീഡിയ പ്ലേ ചെയ്യാനും താൽക്കാലികമായി നിർത്താനും ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഓരോ ഇയർബഡിലും 62mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചാർജിങ് കേസിൽ 530mAh സെൽ ഉണ്ട്. ANC പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയും 50 ശതമാനം വോളിയത്തിൽ AAC കോഡെക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ TWS-ന് ഒരു ചാർജിൽ 13 മണിക്കൂർ വരെയും കേസോടെയിരിക്കുമ്പോൾ ആകെ 54 മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഓപ്പോ അവകാശപ്പെടുന്നു. LHDC കോഡെക്കിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ചാർജിങ് കണക്കുകൾ യഥാക്രമം 10.5 മണിക്കൂറും 39 മണിക്കൂറുമായി കുറയും. എൻകോ എയർ 5 പ്രോയുടെ ഓരോ ഇയർബഡിനും 4.4 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. അതേസമയം കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 43 ഗ്രാം ഭാരമാണ് ഉള്ളത്.

