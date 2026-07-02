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54 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ്, 52dB വരെ ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ: 3099 രൂപയ്ക്ക് ഇയർബഡ്സുമായി ഓപ്പോ
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, IP55-റേറ്റഡ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, എഐ അസിസ്റ്റ്, അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി എഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5-ൽ ഉണ്ട്.
Published : July 2, 2026 at 6:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റെനോ 16, റെനോ 16സി മോഡലുകളുമായി ഓപ്പോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 7) പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം എൻകോ സീരീസിൽ 'എൻകോ എയർ 5' എന്ന പേരിൽ ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയർബഡ്സും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 12mm ടൈറ്റാനിയം പൂശിയ ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറുകളും 52dB വരെ ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പിന്തുണയുമുള്ള ഉപകരണമാണ് ഇത്.
ചാർജിങ് കേസിനുള്ളിൽ വെച്ചാൽ 54 മണിക്കൂർ ഇത് ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, IP55-റേറ്റഡ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, എഐ അസിസ്റ്റ്, അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി എഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ച എൻകോ എയർ 5 പ്രോയ്ക്കൊപ്പം പുതിയ ഇയർബഡുകളും ചേരുന്നു. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകളും, ഒപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയിൽ 3,299 രൂപ നൽകണം. ലാവെൻഡർ പർപ്പിൾ, മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. എങ്കിലും ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 3,099 രൂപയ്ക്ക് ഇയർബഡുകൾ വാങ്ങാം. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലയളവിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. ഓപ്പോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ എൻകോ എയർ 5 വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5 12mm ടൈറ്റാനിയം പൂശിയ ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറുകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് 52dB വരെ ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻസി മോഡും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവ SBC, AAC ബ്ലൂടൂത്ത് കോഡെക്കുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓരോ ഇയർബഡിലും മൂന്ന് മൈക്രോഫോണുകൾ വീതമുണ്ട്. അതായത് മൊത്തം ആറ് മൈക്രോഫോണുകൾ പുതിയ ഇയർബഡ്സിൽ ഉണ്ട്.
Level up every #OPPORenoLand moment with the OPPO Enco Air5. 🎧✨ Block the noise, switch devices in a snap and vibe all day on one charge. #OPPOReno16Series #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/swpLyP6eVD— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
കൂടാതെ വോയ്സ് കോളുകൾക്കിടയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനായി എഐ പിന്തുണയുള്ള കോൾ നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 10 മീറ്റർ വരെ വയർലെസ് ശ്രേണിയുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് 6.1 കണക്റ്റിവിറ്റിയെ ഇയർബഡുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പ്ലേബാക്ക്, ട്രാക്ക് മാറ്റങ്ങൾ, വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ആക്സസ്, കോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കായി അവ ടച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി പുതിയ ഇയർബഡ്സ് ജോഡിയാക്കിയാൽ AI അസിസ്റ്റന്റ്, AI ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്നിവയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഓരോ ഇയർബഡ്സിലും 62mAh ബാറ്ററിയും ചാർജിങ് കേസിനുള്ളിൽ 530mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. ANC ഓഫാക്കി വെച്ചാൽ, ഇയർബഡുകൾ 13 മണിക്കൂർ വരെയും ചാർജിംഗ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് 54 മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലേബാക്ക് നൽകും. അതേസമയം ട്രാൻസ്പരൻസി മോഡ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ, ഇയർബഡ്സ് 6.5 മണിക്കൂർ വരെയും ചാർജിംഗ് കേസിൽ 27 മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലേബാക്ക് നൽകും. ANC ഓഫാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ സംസാര സമയം ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
The wait is over. 🎧— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
Introducing the all-new OPPO Enco Air5, combining immersive audio, powerful ANC, and all-day comfort for a seamless listening experience.
Order Now.#OPPOEncoAir5 #OPPOReno16Series pic.twitter.com/VkPdXDL65Q
പുതിയ ഇയർബഡ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 55 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. ഇയർബഡ്സും ചാർജിങ് കേസും ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 90 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് ആണ് ചാർജിങിനായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ ചാർജിങ് കേസിനൊപ്പം 11 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കും. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഉപകരണത്തിന് IP55 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 43.5g ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.
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