ഓപ്പോ A6x5G ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; സവിശേഷതകളറിയാം

ഓപ്പോ A6x 5G സ്‌മാർട്ട് ഫോണ്‍ ഇന്ത്യയിൽ. ഫോണിൻ്റെ ഫീച്ചറുകളും മറ്റ് സവിശേഷതകളും അറിയാം.

Oppo A6x 5G series Launched in India (Oppo)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ A6x 5G ഇന്ന് (ഡിസംബർ 2) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തു. ഐസ്‌ ബ്ലൂ, ഒലിവ് ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് കമ്പനി ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മീഡിയടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 6000 ചിപ്‌സെറ്റ്, 6500mAh ബാറ്ററി, 45W വയർഡ് ഫാസ്‌റ്റ് ചാർജിംഗ് എന്നിവയാണ് ഫോണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. കൂടാതെ 13 മെഗാപിക്‌സെൽ പിൻ ക്യാമറയും ഫോണിനുണ്ട്.

ഓപ്പോ A6x 5G ൻ്റെ വിശദമായി വിലയറിയാം

  • ആദ്യ വേരിയൻ്റിൽ 4 ജിബി റാമും 64 ജിബി സ്‌റ്റോറേജും ഉണ്ട്. 12,499 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില.
  • രണ്ടാമത്തെ വേരിയൻ്റിൽ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്‌റ്റോറേജുമാണുള്ളത്. 13,499 രൂപയാണ് വില.
  • മൂന്നാമത്തെ വേരിയൻ്റിൽ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്‌റ്റോറേജും ഉണ്ട്. വില 14,499 രൂപ.

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്പ് കാർട്ട്, ഓപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോറുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ ചാനലുകൾ വഴിയും മറ്റ് ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴിയും ഓപ്പോ A6x 5G സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. തെരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫോൺ വാങ്ങുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ പലിശരഹിതമായ ഇഎംഐ ഓപ്‌ഷനും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും സവിശേഷതകളും

ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള colorOS 15 ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്സെറ്റാണ് ഓപ്പോ A6x 5G. HD+ (720x1,570 പിക്‌സൽ) റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.75 ഇഞ്ച് LCD സ്‌ക്രീൻ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 256ppi പിക്‌സൽ സാന്ദ്രത, 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1,225 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 83 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 100 ശതമാനം sRGB എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ARM Mali-G57 MC2 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒക്‌ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡിമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 6GB വരെ LPDDR4x റാമും 128GB വരെ UFS2.2 ഓൺബോർഡ് സ്‌റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്. ഓപ്പോ A6x 5G പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയൻ്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ കൂടാതെ സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിൻ്റ് സെൻസറും ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നിഷനും ഇതിലുണ്ട്.

ഫോണിൽ f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 13MP പിൻ ക്യാമറയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയിൽ ഓട്ടോഫോക്കസും 77-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി f/2.2 അപ്പർച്ചറും 77-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും ഉള്ള 5-മെഗാപിക്‌സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയും ഉണ്ട്.

പിൻ ക്യാമറ സെൻസറിന് 1080p റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ വരെ 60 fps-ൽ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, സെൽഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 30fps-ൽ 1080p വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

45W ഫാസ്‌റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6500mAh ബാറ്ററിയാണ് ഓപ്പോ A6x 5G-യിൽ ഉള്ളത്. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, USB ടൈപ്പ്-C പോർട്ട്, 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫോണിൻ്റെ അളവ് 166.6x78.5x8.6mm ആണ്. ഭാരം ഏകദേശം 212 ഗ്രാം ആണ്.

