മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി: വിലയും ഓഫറും

മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ, 6500mAh ബാറ്ററി, ColorOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, 45W സൂപ്പർവൂക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് എന്നിവയാണ് ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

Oppo A6s 5G Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 18, 2026 at 12:34 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തുമായി ഓപ്പോയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളിലും രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഓപ്പോ എ സീരിസിലെ ഈ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റിലും 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റിലുമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജിയിൽ 6,500mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഇത് 882.1 മണിക്കൂർ വരെ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയവും 22.4 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്കും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഓപ്പോ ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഇതിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില
4GB+128GB, 6GB+128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്‍റെ 4ജിബി+128ജിബി വേരിയന്‍റിന് 18,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6ജിബി റാമും 128ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലിന് 20,999 രൂപയാണ് വില. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഓപ്പോ സ്റ്റോർ, പ്രധാന റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാനാകും. ഇത് ഓറോറ ഗോൾഡ്, പ്ലം പർപ്പിൾ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.

ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്പനി 1,000 രൂപ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. SBI കാർഡ്‌സ്, കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്ക്, IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക്, BOB കാർഡ്‌സ്, YES ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, DBS, തുടങ്ങിയവ തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ നോ കോസ്റ്റ് EMI കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ്. ഇത് 6GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. ColorOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മെച്ചപ്പെട്ട ഗെയിമിങിനായി AI ഗെയിംബൂസ്റ്റ് സവിശേഷതയും ഇതിലുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നെറ്റ്‌വർക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി AI ലിങ്ക്ബൂസ്റ്റ് 3.0 സവിശേഷതയും ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമായാണ് ഓപ്പോ എ6എസ് 5ജി പുറത്തിറക്കിയത്. 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും 2 എംപി ഷൂട്ടറും 5 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 45W സൂപ്പർവൂക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി ഇതിലുണ്ട്.

ഒറ്റ ചാർജിൽ 882.1 മണിക്കൂർ വരെ മൊത്തം സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ സമയവും 22.4 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് സമയവും ബാറ്ററി നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 41 ശതമാനത്തിലേക്ക് ബാറ്ററി നിറയ്ക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് 8.61mm കനവും ഏകദേശം 212 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

Also Read:

  1. കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ആക്റ്റീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ: ആപ്പിളിന്‍റെ 'എയർപോഡ്‌സ് മാക്‌സ് 2' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  2. 9,000mAh വരെ ബാറ്ററി, 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്: പോകോയുടെ കരുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  3. ഓപ്പോയുടെ കെ14 സീരിസിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ: 7,000mAh ബാറ്ററിയിൽ 'ഓപ്പോ കെ14 5ജി' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വിലയറിയാം
  4. ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റും: സാംസങിന്‍റെ 'ഗാലക്‌സി എം17ഇ' വിപണിയിൽ
  5. ഹൈലൈറ്റ് 7200 എംഎഎച്ചിന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററി! ഒറ്റച്ചാർജിൽ 40 മണിക്കൂർ പ്ലേബാക്കുമായി വിവോ ടി5എക്‌സ് 5ജി; വിലയറിഞ്ഞോ?

