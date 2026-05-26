7,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഓപ്പോ: വിലയും പ്രത്യേകതകളും അറിയാം
120Hz HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ, യൂണിസോക് T7250 ചിപ്സെറ്റ്, 13MP പിൻ ക്യാമറ, 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഓപ്പോ A6cൽ ഉണ്ട്.
Published : May 26, 2026 at 5:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ബജറ്റ് എ സീരിസ് വിപുലീകരിച്ച് പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ. കമ്പനിയുടെ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഓപ്പോ A6c ആണ് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നത്. 120Hz HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ, യൂണിസോക് T7250 ചിപ്സെറ്റ്, 4GB RAM, 128GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 13MP പിൻ ക്യാമറ, 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ A6c നിലവിൽ ഓപ്പോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കൂ. ഇതിന്റെ വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ത്ര രൂപ വരെ വില വരുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ എ6സി: വില
4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഓപ്പോ A6c ലഭ്യമാവുക. ഇതിൽ 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് 13,999 രൂപയും 4GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് 16,999 രൂപയുമാണ് വില. ഫെതർ വൈറ്റ്, സ്റ്റോൺ ബ്രൗൺ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും.
|വേരിയന്റ്
|വില
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|4GB + 64GB
|Rs 13,999
|ഫെതർ വൈറ്റ് | സ്റ്റോൺ ബ്രൗൺ
|4GB + 128GB
|Rs 16,999
The new OPPO A6c is now available to buy - 4+ 64GB at ₹13,999 and 4 +128GB at ₹16,999. Featuring a massive 6 years durable 7000mAh Large Battery and 36 months fluency protection.— OPPO India (@OPPOIndia) May 25, 2026
ഓപ്പോ A6c: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
6.75 ഇഞ്ച് HD+ (1,570 x 720 പിക്സലുകൾ) റെസല്യൂഷൻ LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോയുടെ ബജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 900 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 8-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്തും 256 PPI പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും പിന്തുണയ്ക്കും. Mali-G57@850MHz GPU ഉള്ള ഒക്ടാ-കോർ Unisoc T7250 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 4GB LPDDR4X റാമും 128GB വരെ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ഈ സിപിയുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
f/2.2 അപ്പേർച്ചറും 81-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ (FOV) ഉം ഉള്ള 13MP പിൻ പ്രധാന ക്യാമറയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിനുള്ളത്. f/2.2 അപ്പേർച്ചറും 77-ഡിഗ്രി FOV ഉം ഉള്ള 5MP മുൻ ക്യാമറയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, പോർട്രെയ്റ്റ്, നൈറ്റ്, പനോരമ, സ്റ്റിക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഷൂട്ടിങ് മോഡുകളടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. പിൻ ക്യാമറ ടൈം-ലാപ്സ്, ഹൈ-റെസ്, ഗൂഗിൾ ലെൻസ്, പ്രോ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങും ഉള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഓപ്പോ A6c-യുടെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷത അതിന്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7,000mAh ബാറ്ററിയായതിനാൽ തന്നെ ഒരൊറ്റ തവണ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഫോൺ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
വൈഫൈ 5, 802.11a/b/g/n, വൈഫൈ ഡിസ്പ്ലേ, WLAN ടെതറിങ്, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഫീച്ചറുകൾ. ൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓപ്പോ എ6സി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുക.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.75 ഇഞ്ച് HD+ LCD
|പ്രോസസർ
|യൂണിസോക് T7250
|സ്റ്റോറേജ്
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|പിൻ ക്യാമറ
|13MP (മെയിൻ)
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|5MP
|ബാറ്ററി
|7,000mAh
|ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി
|15 (വയേർഡ്)
റിവേഴ്സ് ചാർജിങ് പിന്തുണ
|ഐപി റേറ്റിങ്
|IP64
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ColorOS 15
