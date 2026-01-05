12 മണിക്കൂർ ഗെയിം കളിക്കാം: ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമായി ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോൺ; വില 21,999 രൂപ

ETV Bharat / automobile-and-gadgets

80W SuperVOOC വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് 40 ദിവസം സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ ടൈം, 12 മണിക്കൂർ ഗെയിമിങ്, 21.8 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേടൈം തുടങ്ങിയവ നൽകും.

Oppo A6 Pro 5G Launched in India (Image credit: OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 5, 2026 at 7:48 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പോ. 'ഓപ്പോ എ6 പ്രോ 5ജി' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 7000 എംഎഎച്ചിന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ഏകദേശം 40 ദിവസം വരെ സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ ടൈം നൽകാൻ ഈ ബാറ്ററിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

12 മണിക്കൂർ ഗെയിമിങും, 21.8 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേടൈമും, 55.4 മണിക്കൂർ വരെ സ്‌ക്രീൻ ഓഫ് കോളുകളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. മാത്രമല്ല, 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഫോണിനുണ്ട്. ഇത് ഫോൺ പെട്ടന്ന് ചാർജാകാൻ സഹായിക്കും. ഓപ്പോ എ6 പ്രോ 5ജി നിലവിൽ രാജ്യത്ത് രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ആണ് ലഭ്യമാവുക. ARM മാലി-ജി57 എംസി2 ജിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

Oppo A6 Pro 5G (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ എ6 പ്രോ 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോ A6 Pro 5Gയുടെ 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജുള്ള വേരിയന്‍റിന് 21,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം, 8GB RAM + 256GB വേരിയന്‍റിന് 23,999 രൂപയാണ് വില. ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്, ക്രോമ, ഓപ്പോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ തുടങ്ങിയവ വഴിയും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാനാവും. അറോറ ഗോൾഡ്, കാപ്പുച്ചിനോ ബ്രൗൺ എന്നിവയാണ് രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ.

Oppo A6 Pro 5G available in two color options (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ എ6 പ്രോ 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഓപ്പോ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും 1,125 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും 256 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റിയും 83 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ടും ഉള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,570 പിക്‌സൽ) LCD സ്‌ക്രീൻ ആണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ARM Mali-G57 MC2 GPU, 8GB LPDDR4x RAM, 256GB വരെ UFS 2.2 ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയുമായി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഓപ്പോ എ6 പ്രോ 5ജി ഫോണിലുള്ളത്. ഓട്ടോഫോക്കസ് പിന്തുണയുള്ള 50 എംപി (f/1.8) പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും 76-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവും, 89-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂവുള്ള 2 എംപി (f/2.4) മോണോക്രോം ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 16 എംപി (f/2.4) ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. പിൻ ക്യാമറകൾക്ക് 60fps വരെ വേഗതയിൽ 1080p റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനർ, ഫേസ് അൺലോക്ക് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളാണ് സുരക്ഷയ്‌ക്കായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, BeiDou, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി IP69 റേറ്റിങാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Oppo A6 Pro 5G has IP69 rating (Image credit: OPPO)

80W SuperVOOC വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ളതാണ് ഓപ്പോ എ6 പ്രോയിലെ 7,000mAh ബാറ്ററി. 64 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 ​​ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. ഫോണിന് ഏകദേശം 216 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്.

