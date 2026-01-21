ETV Bharat / automobile-and-gadgets

50 എംപിയുടെ ക്യാമറയും 7000mAh ബാറ്ററിയുമായി ഓപ്പോ എ6 5ജി: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, 7000mAh ബാറ്ററി, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണ എന്നിവയാണ് ഓപ്പോ എ6 5ജിയുടെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. കൂടുതലറിയാം.

Oppo A6 5G (Image credit: Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 3:48 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുപതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പോ. ഓപ്പോ എ6 5ജി എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റ്, 7000mAh ബാറ്ററി, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഫോണിലുണ്ട്. ഓപ്പോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിലവിൽ ഓപ്പോ എ6 വിൽപ്പനയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാണ്. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

  1. ഡിസ്‌പ്ലേ: ഓപ്പോ എ6 5ജിയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.75-ഇഞ്ച് HD+ (720x1,570 പിക്‌സൽ) എൽസിഡി സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ട്. 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 83% DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 16.7 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾ, 256ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1,125 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ സവിശേഷതകൾ.
  2. പ്രൊസസർ: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ARM Mali-G57 MC2 GPU, 6GB വരെ LPDDR4x റാം, 256GB UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഈ ചിപ്‌സെറ്റ്.
  3. ക്യാമറ: ഓപ്പോ എ6 5ജിയിൽ ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോഫോക്കസും f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഉള്ള 50 എംപിയുടതാണ് പ്രധാന ക്യാമറ. f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2MP മോണോക്രോം സെൻസറാണ് രണ്ടാമത്തെ പിൻ ക്യാമറ. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളിങിനും ആയി f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 8MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  4. ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: ഓപ്പോ A6 5G ഫോണിന് 45 വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000 mAh ബാറ്ററിയാണ് നൽകിയത്.
  5. ഐപി റേറ്റിങ്: പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കും.


മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് തുടങ്ങിയ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഈ ഫോണിലുണ്ടായിരിക്കും.

ഓപ്പോ എ6 5ജി: വില, കളർ ഓപ്‌ഷൻ, ഓഫർ
സഫയർ ബ്ലൂ, ഐസ് വൈറ്റ്, സകുറ പിങ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് കമ്പനി ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 4 ജിബി+128 ജിബി, 6 GB+128 ജിബി, 6 ജിബി + 256 ജിബി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓപ്പോ എ6 5ജിയുടെ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 17,999 രൂപയാണ് വില. 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 19,999 രൂപയും, 6 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 21,999 രൂപയുമാണ് വില. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണമടച്ച് ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1000 രൂപ തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്കും 3 മാസത്തെ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും ലഭിക്കും.

