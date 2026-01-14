ETV Bharat / automobile-and-gadgets
എഐ പവേർഡ് ഓഡിയോ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഓപ്പൺഎഐ: റിപ്പോർട്ട്
ചാറ്റ്ജിപിടി വോയ്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ പിന്തുണയോടെയായിരിക്കും പുതിയ ഓഡിയോ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കുക. സന്ദർഭോചിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപകരണമായിരിക്കും ഇത്.
Published : January 14, 2026 at 1:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാം ആൾട്ട്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനിയായ ഓപ്പൺഎഐ ഒരു ഓഡിയോ അധിഷ്ഠിത എഐ പവേർഡ് ഉപകരണം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ചാറ്റ്ജിപിടി വോയ്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ പിന്തുണയോടെയായിരിക്കും ഈ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കുക. ഇതിനായി ഓപ്പൺഎഐ മുൻ ആപ്പിൾ ഡിസൈനർ ജോണി ഐവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
ഐഫോൺ, ഐപോഡ്, ഐപാഡ്, മാക്ബുക്ക്, ആപ്പിൾ വാച്ച്, ഐമാക്, മാക്ബുക്ക് എന്നിവയ്ക്കായി പ്രവർത്തിച്ച പേരുകേട്ട ഡിസൈനർ ആണ് ജോണി ഐവ്. വരാനിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഇല്ലാത്ത ഉപകരണമായിരിക്കുമെന്നും, ഇത് ഗ്ലാസോ, സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ പേന പോലെയുള്ള ഉപകരണമോ ആയിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത്. എന്നാൽ ചോർന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, ഇത് ഒരു ഇയർപീസ് ആയിരിക്കാം.
ചാറ്റ്ജിപിടി വോയ്സ് ഇന്ററാക്ഷൻ പിന്തുണയോടെ വരുമെന്നതിനാൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആക്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും, സന്ദർഭോചിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ടിപ്സ്റ്റർ സ്മാർട്ട് പിക്കാച്ചു എക്സിൽ പങ്കിട്ട വിവരമനുസരിച്ച്, പുതിയ ഉപകരണത്തിന് "സ്വീറ്റ്പീ" എന്ന കോഡ് നാമം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എഗ്സ്റ്റോണിന്റെ ആകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ "അതുല്യവും, മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്" എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. പ്രധാന ബോഡിയിൽ ഒരു ലോഹ ബിൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
എഗ്സ്റ്റോണിനുള്ളിൽ, ചെവിക്ക് പിന്നിലായി ഘടിപ്പിച്ച നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് പിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണം 2nm സ്മാർട്ട്ഫോൺ-സ്റ്റൈൽ ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് എക്സിനോസ് പ്രോസസർ ആകാം. കൂടാതെ, ഐഫോൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സിരി കമാൻഡുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഓപ്പൺഎഐ ഉപകരണത്തിൽ ഒരു കസ്റ്റം ചിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് (BOM) "വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കും" എന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതായത് ഈ ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ വില കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഫോണിന്റേതിന് സമാനമായ മെറ്റീരിയലും ഘടകങ്ങളും ആയിരിക്കും ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ ഉപകരണം ഫോക്സ്കോൺ നിർമ്മിക്കും. 2028 നാലാം പാദത്തോടെ മൊത്തം അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ നിർമ്മാതാവിനോട് പറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതായത് ഓപ്പൺഎഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ, ഹോം സ്പീക്കർ പോലുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം മനസിലാക്കാൻ. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ഉപകരണം എയർപോഡ് പോലുള്ള ഒരു ഉപകരണമായത് ഒരുപക്ഷേ വെയറബിൾ ഓഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജനപ്രീതി കൊണ്ടായിരിക്കാം.
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ChatGPT ഉപകരണം പുറത്തിറക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ പദ്ധതിയിടുന്നതായും ആദ്യ വർഷത്തേക്ക് ഏകദേശം 40 ദശലക്ഷം മുതൽ 50 ദശലക്ഷം വരെ വോളിയം പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026ന്റെ തുടക്കത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ എഐ മോഡലുകളുമായി റിലീസ് വിൻഡോ യോജിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്വാഭാവിക സംസാരം, ഒരേസമയം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ, തടസ്സങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട കഴിവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ഇതിനെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ ഓഡിയോ പങ്കാളിയാക്കി മാറ്റും. വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺഎഐ ഉപകരണം ഒരുപക്ഷേ ഈ ഓഡിയോ മോഡലുകളുടെ കഴിവുകൾക്കുള്ള പ്രദർശന മോഡലായും മാറിയേക്കാം.
