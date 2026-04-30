ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസറിന്‍റെ കരുത്തിൽ വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ്: സവിശേഷതകൾ

ആറ് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെയും പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് വാങ്ങാൻ വൺപ്ലസ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു.

OnePlus Pad 4 launched in India with 13,380 mAh battery (Photo - OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 30, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വൺപ്ലസ് പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'വൺപ്ലസ് പാഡ് 4' എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവുക. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഹാർഡ്‌വെയർ, പെർഫോമൻസ്, ഉൽ‌പാദനക്ഷമത എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ്.

വലിയ ബാറ്ററിയുള്ള ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രോസസറിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് ഈ ടാബ്‌ലെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. ജോലിക്കും വിനോദത്തിനും ഒരു മികച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഇത്. വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 ൽ 3.4K റെസല്യൂഷനും 12GB LPDDR5 റാമും ഉള്ള 13.2 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്.

OnePlus Pad 4 (Photo - OnePlus)

വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 ടാബ്‌ലെറ്റ്: ഇന്ത്യയിലെ വില
വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്‍റിന് 59,999 രൂപ മുതൽ ആണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ 12 ജിബി റാമും 512 ജിബി മോഡലിന് 64,999 രൂപ മുതൽ വിലയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്ക് ഓഫറുകളും 5,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവും കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്‍റെ പ്രാരംഭ വില 54,999 രൂപയായി കുറയും. ഇതിനുപുറമെ, ആറ് മാസത്തേക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 ടാബ്‌ലെറ്റ്: ലഭ്യത
ഈ ടാബ്‌ലെറ്റ് നിലവിൽ വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. വാങ്ങുന്നവർക്ക് അതിന്‍റെ വൈ-ഫൈ വേരിയന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. കൂടാതെ ഉപകരണം ഡ്യൂൺ ഗ്ലോ, സേജ് മിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പരിമിതകാല ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി, സ്റ്റോക്ക് തീരുന്നത് വരെ സൗജന്യ വൺപ്ലസ് സ്റ്റൈലോ പ്രോ സ്റ്റൈലസും നേടാനാവും.

OnePlus Pad 4 comes with 5.94 mm thickness (Photo - OnePlus)

വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 ടാബ്‌ലെറ്റ്: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 പ്രൊസസറിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 12 ജിബി വരെ LPDDR5X റാമും 512 ജിബി വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 3.4K (3392 x 2400) റെസല്യൂഷനുള്ള 13.2 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്പ്ലേയും, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 540Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

OnePlus Pad 4 comes with Qualcomm's Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor (Photo - OnePlus)

ഈ പാനൽ 12-ബിറ്റ് കളർ, DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 80W വരെ SUPERVOOC ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 13,380 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ടാബ്‌ലെറ്റിനുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 20 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് വൺപ്ലസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. 8 സ്പീക്കർ സജ്ജീകരണവും aptX അഡാപ്റ്റീവ്, LDAC പോലുള്ള ഒന്നിലധികം ബ്ലൂടൂത്ത് കോഡെക്കുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയും ഈ ടാബ്‌ലെറ്റിനുണ്ട്. ഈ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 16 സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ക്രോസ്-ഡിവൈസ് സിങ്കിംഗ്, എഐ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ പോലുള്ള ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു.

TAGGED:

ONEPLUS PAD 4 INDIA PRICE
ONEPLUS PAD 4 FEATURES
ONEPLUS PAD 4 BATTERY
വൺപ്ലസ് പാഡ് 4 ടാബ്‌ലെറ്റ്
ONEPLUS PAD 4 LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.