വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് മെയ് മാസത്തിലെന്ന് സൂചന: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 സീരിസിലേക്ക് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് മെയ് മാസത്തിലായിരിക്കും ഇവ പുറത്തിറക്കുക.
Published : March 27, 2026 at 8:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് വൺപ്ലസിന്റെ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണായ നോർഡ് 5 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 അടുത്ത മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് വിവരം. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 സീരിസിലേക്ക് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകൾ വരും മാസങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഈ ലൈനപ്പിൽ കൂടുതൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നോ, എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിവരങ്ങൾ ചോർന്നെന്ന് മാത്രമല്ല, നോർഡ് സിഇ 6ന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്ത ഒരു ചിത്രം ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡിസൈൻ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടിപ്സ്റ്റർ മുകുൾ ശർമ്മ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, ചൈനീസ് ടെക് സ്ഥാപനമായ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 നോർഡ് സിഇ 6 ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പറയുന്നു. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളും മെയ് മാസത്തിൽ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം നോർഡ് സിഇ ലൈറ്റ് സീരിസ് തിരിച്ചുവരും. 2024 ജൂണിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 4 ലൈറ്റ് 5G ആയിരുന്നു അവസാനമായി പുറത്തിറക്കിയ ലൈറ്റ് മോഡൽ.
കൂടാതെ, വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6ന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഹാൻഡ്സ്-ഓൺ ചിത്രവും മുകുൾ ശർമ്മ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഫോൺ കറുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു പരന്ന പിൻ പാനലും കാണാം. പാനലിന്റെ മധ്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃത കമ്പനി ബ്രാൻഡിങ് ദൃശ്യമാകുന്നു. അതേസമയം രണ്ട് ക്യാമറ ലെൻസുകളും ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും ദൃശ്യമാകുന്നു.
വ്യവസായ സ്രോതസ്സുകളെ ഉദ്ധരിച്ച്, സ്മാർട്ട്പ്രിക്സ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. 6.7 ഇഞ്ച് എൽസിഡി സ്ക്രീനും 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഈ ഫോണിനുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. നോർഡ് സിഇ മോഡലിന് ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് നൽകാം. 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളത്.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന് ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി സെൻസറുമായി ജോടിയാക്കാം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 16 എംപി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 16 ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന്റെ 6 ജിബി + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 23,000 രൂപയാണ് പ്രാരംഭ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ, കമ്പനി ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും ബാങ്ക് ഓഫറുകളും നൽകിയേക്കാം. ഇത് യഥാർത്ഥ വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെയാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ചോ, ലോഞ്ച് തീയതിയോ, സവിശേഷതകളോ, വിലയോ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
