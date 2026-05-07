ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയുമായി 'വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6': വിലയും സവിശേഷതകളും
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ഇന്ന് മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 2,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭിക്കും. അതേസമയം നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന്റെ വിൽപ്പന മെയ് 12ന് ആരംഭിക്കും.
Published : May 7, 2026 at 1:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ആഴ്ചകൾക്കിപ്പുറം ഇപ്പോൾ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് മോഡലുകൾ കൂടെ പുറത്തിറക്കി. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയും ഡിസ്പ്ലേയും മികച്ച ചിപ്സെറ്റുകളും ആണ് ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
നോർഡ് സിഇ5 ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം, 'ലൈറ്റ്' മോഡൽ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ 'സിഇ ലൈറ്റ്' ഫോണാണ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
|മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|വൺപ്ലസ് നോർഡ്
സിഇ 6 ലൈറ്റ്
|6GB + 128GB
|Rs 20,999
|8GB + 128GB
|Rs 22,999
|8GB + 256GB
|Rs 25,999
|വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6
|8GB + 128GB
|Rs 29,999
|8GB + 256GB
|Rs 32,999
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 മെയ് 7 മുതൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി 2,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭിക്കും. അതേസമയം നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന്റെ വിൽപ്പന മെയ് 12 ന് ആരംഭിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് 2,000 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫറും ലഭിക്കും.
രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും ആമസോണിൽ നിന്നും, വൺപ്ലസ് സ്റ്റോർ ആപ്പിൽ നിന്നും, വൺപ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നും ഓഫ്ലൈനായും വാങ്ങാം.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K 10-ബിറ്റ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഹൈ ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിൽ (HBM) 3,600 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസും നൽകും. ഇത് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
നോർഡ് സിഇ 6ൽ 4nm അധിഷ്ഠിത ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ആണ് ഉള്ളത്. ഇത് 2.7GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും 8GB അല്ലെങ്കിൽ 12GB LPDDR4X റാമും ഈ പ്രോസസറുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ നേരമുള്ള ഉപയോഗത്തിൽ പോലും ചൂടിനെ തണുപ്പിക്കാൻ 5,000 mm² വേപ്പർ ചേമ്പറും ഉണ്ട്.
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗെയിമുകളിൽ 3,200Hz തൽക്ഷണ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സബ്വേ സർഫേഴ്സ്, ക്ലാഷ് റോയൽ, ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗെയിമുകൾ 44FPS-ൽ നേറ്റീവ് ആയി കളിക്കാനുള്ള പിന്തുണ ഈ ഫോണിൽ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സിനിമ കാണുന്നതും ഗെയിമിങ് അനുഭവവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, വൺപ്ലസ് ഇത്തവണ നോർഡ് സിഇ 5 ൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ ഇത്തവണ വീണ്ടും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. IP66, IP68, IP69, IP69K റേറ്റിങുകളും ഫോണിനുണ്ട്. ഇത് ഫോണിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകും. MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഫോണിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഈടും ലഭിക്കും.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6ൽ 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2 എംപി സെക്കൻഡറി ലെൻസും ഉണ്ട്. മുന്നിൽ 32 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയുമുണ്ട്. 4K 30 FPS വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പിന്തുണയും ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെയ്ക്കാനായി കണ്ടന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കോ, വ്ലോഗർമാർക്കോ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും.
8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി 80W SuperVOOC ചാർജറുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററി വളരെ വലുതായതിനാൽ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ 27W വേഗതയിൽ റിവേഴ്സ്-ചാർജ് ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിയും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്സിജൻ OS 16 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
വിവോ ടി5 പ്രോ, ഇൻഫിനിക്സ് നോട്ട് 50 പ്രോ, നത്തിങ് ഫോൺ (4എ) തുടങ്ങിയ ഏറ്റവും പുതിയ ലോഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള മത്സരമാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 നേരിടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ഏകദേശം 30,000 മുതൽ 32,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ളവയാണ്. കൂടാതെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്
ഈ വർഷത്തെ വൺപ്ലസ് നിരയിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണായ വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അപെക്സ് ചിപ്സെറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 2024 മുതൽ നോർഡ് സിഇ 4 ലൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 695 ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു അപ്ഗ്രേഡാണിത്. നോർഡ് സിഇ 6 പോലെ, സിഇ 6 ലൈറ്റിനും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പാനൽ ലഭിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് 6.72-ഇഞ്ച് FHD+ റെസല്യൂഷൻ അളക്കുന്ന ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ്.
നോർഡ് സിഇ 6 നെ അപേക്ഷിച്ച് അൽപ്പം ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റിന് ലഭിക്കുന്നത്. 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 45W ചാർജിങ് ബാറ്ററി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫോണിന്റെ മദർബോർഡിന് നേരിട്ട് പവർ നൽകുന്നതിന് ബൈപാസ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് 50MP പ്രൈമറി ക്യാമറ, 8MP സെൽഫി ഷൂട്ടർ എന്നിവയുമായി വരുന്നു. പിൻ ക്യാമറയ്ക്ക് 30 FPS-ൽ 4K റെസല്യൂഷനിൽ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേസമയം മുൻ ക്യാമറ 1080p 30 FPS വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ഫീച്ചർ നൽകുന്നു.
Nord CE 6 Lite ആൻഡ്രോയിഡ് 16-അധിഷ്ഠിത OxygenOS 16-ലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എഐ എറേസർ, എഐ റിഫ്ലക്ഷൻ റിമൂവർ തുടങ്ങിയ നിരവധി എഐ ഇമേജിംഗ് സവിശേഷതകൾ ഫോട്ടോസ് ആപ്പിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, iQOO Z11x, Vivo T5x പോലുള്ള ഫോണുകളെ മറികടക്കുന്നു
