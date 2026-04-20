ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററി, ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 സീരിസിലേക്ക് രണ്ട് ഫോണുകൾ വരുന്നു

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് എന്നീ ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഗെയിമിങ് ഫോണുകളായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് മെയ് 7ന്.

ONEPLUS NORD CE 6 LITE LAUNCH ONEPLUS NORD CE 6 LITE FEATURES ONEPLUS NORD CE 6 BATTERY വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്
OnePlus Nord CE 6 and CE 6 Lite Launch Date announced (Image credit: OnePlus)
Published : April 20, 2026 at 7:52 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് വൺപ്ലസിന്‍റെ മിഡ്‌ റേഞ്ച് ഫോണായ നോർഡ് 5 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 സിഇ സീരിസിലേക്ക് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകൾ കൂടെ വരാനിരിക്കുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തവന്നിരുന്നു.

രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മെയ് 7നാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. രണ്ട് ഫോണുകളും മെയ് 7 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
കമ്പനിയുടെ മിഡ്-റേഞ്ച് ലൈനപ്പിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 1.5K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേയും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 സിഇ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടീസറുകളിലൂടെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്രഷ് ബ്ലൂ, ലൂണാർ പേൾ, പിച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ നോർഡ് സിഇ 6 ലോഞ്ച് ചെയ്യും. അതേസമയം വിവിഡ് മിന്‍റ്, ഹൈപ്പർ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിലാണ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം കമ്പനി ലൈറ്റ് മോഡൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരുകയാണ്. കമ്പനി 2024ലാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 4 ലൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതിന്‍റെ പിൻഗാമി വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും.

OnePlus Nord CE 6 Lite coming soon (Image credit: OnePlus)

വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6ൽ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7എസ് ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ടച്ച് റിഫ്ലെക്‌സ് ചിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു ഡ്യുവൽ-ചിപ്പ് ആർക്കിടെക്‌ചർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ടച്ച് പ്രതികരണവും മൊത്തത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ചില ഗെയിമുകളിൽ 144fps വരെയുള്ള മികച്ച കാഴ്‌ചാനുഭവവും നൽകും.

3200Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ നിരക്ക്, 6-ആക്‌സിസ് ഗെയിമിങ് ഗൈറോസ്കോപ്പ്, 33,000 ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു വലിയ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഇതിലുണ്ടാകും. വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഗെയിമിങ് സുഗമമാക്കുന്നതിനും, ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ചൂടാവാതെയിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. അതിനാൽ വരാനിരിക്കുന്നത് മികച്ച ഗെയിമിങ് ഫോണുകളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K റെസല്യൂഷൻ ഉള്ള ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകും. ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്പനി മികവ് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 80W SuperVOOC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAhന്‍റെ വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇത് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 2.5 ദിവസത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇത് ബൈപാസ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കും. ദീർഘകാല ഉപയോഗം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയായിരിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. ഫോൺ വാങ്ങി നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും 80% വരെ ബാറ്ററി ശേഷി നിലനിർത്തുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

പെർഫോമൻസ്, ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫോണുകൾ മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കാനാണ് സാധ്യത. ഗെയിമിങിനും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും സന്തുലിത ഓപ്ഷനായി ഇത് തുടരും. വിലനിർണ്ണയവും മറ്റ് സവിശേഷതകളും ലോഞ്ചിന് ശേഷം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും.


