54 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്! എഐ കോൾ നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ സവിശേഷതയുമായി വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ്

55dB വരെ ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബാസുള്ള 12mm ഡ്രൈവറുകൾ, LHDC 5.0 ഓഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ വൺപ്ലസിന്‍റെ നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ ഇയർബഡ്‌സിലുണ്ട്.

OnePlus Nord Buds 4 Pro Launched in India (Image credit: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 3:58 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ഇയർബഡ്‌സുമായി വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. 'നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS) ഇയർബഡുകൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 55dB വരെ ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബാസുള്ള 12mm ഡ്രൈവറുകൾ, LHDC 5.0 ഓഡിയോയ്‌ക്കൊപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. കേസിനൊപ്പം 54 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

കൂടാതെ എഐ പിന്തുണയുള്ള കോൾ നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ, സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും നൽകുന്നു. നോർഡ് ബഡ്‌സ് 3 പ്രോയുടെ പിൻഗാമിയായ നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ അടുത്ത ആഴ്‌ച മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഇയർബഡ്‌സിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 3,999 രൂപയാണ്. റേഡിയന്‍റ് ഗ്രേ, റേവൻ ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഇവ ലഭ്യമാവുക. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി 3,799 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാവും. മാർച്ച് 23 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ വെബ്‌സൈറ്റ്, വൺപ്ലസ് സ്റ്റോർ ആപ്പ്, വൺപ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോറുകൾ, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, മിന്ത്ര എന്നിവ വഴിയാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്നു.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ ഇയർബഡുകളിൽ 12mm ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറുകൾ ഉണ്ട്. ഇവ ടൈറ്റാനിയം കോട്ടിങും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ബാസും വ്യക്തമായ വോക്കലും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അവ 20Hz മുതൽ 40kHz വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി റെസ്‌പോൺസ് റേഞ്ചും 122dB ഡ്രൈവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

റിയൽ-ടൈം AI ക്രമീകരണങ്ങളോടെ ഇയർബഡുകൾ 55dB വരെ ആക്‌ടീവ് നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ഗെയിമിംഗ്-ഫോക്കസ്ഡ് മോഡ് ഉൾപ്പെടെ സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തമായ വോയ്‌സ് പിക്കപ്പിനായി AI കോൾ നോയ്‌സ് റിഡക്ഷൻ ഉള്ള ആറ് മൈക്രോഫോണുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

കണക്ടിവിറ്റിക്കായി, നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ LHDC 5.0, AAC, SBC കോഡെക്കുകൾക്കൊപ്പം ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0-നെ പിന്തുണയ്ക്കും. കൂടാതെ 10 മീറ്റർ വരെ ഫലപ്രദമായ റേഞ്ച് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗൂഗിൾ ഫാസ്റ്റ് പെയർ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് പെയർ, ഡ്യുവൽ-ഡിവൈസ് കണക്ഷൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് കണക്‌റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾ.

വോളിയം സ്വൈപ്പ് ജെസ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇയർബഡുകൾ ടച്ച് കൺട്രോളുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവ ഒരു എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിനെ പിന്തുണയ്ക്കും. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ HeyMelody ആപ്പ് വഴി AI വിവർത്തനം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവ സ്‌പോട്ടിഫൈ ടാപ്പിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആംഗ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ ഇയർബഡുകളിൽ ഓരോന്നിനും 62mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ചാർജിങ് കേസിൽ 530mAh ബാറ്ററിയുമുണ്ട്. AAC കോഡെക്, ANC ഓഫ്, 50 ശതമാനം വോളിയം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 54 മണിക്കൂർ വരെ മൊത്തം പ്ലേബാക്ക് നൽകും. ഇയർബഡുകൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 60 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. അതേസമയം ഇയർബഡുകളും കേസും ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 90 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും. ചാർജിങ് കേസിൽ ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൊടിയെയും, വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP55 റേറ്റിങാണ് ഈ ഇയർബഡുകളിലുള്ളത്. ഓരോ നോർഡ് ബഡ്‌സ് 4 പ്രോ ഇയർബഡിന്‍റെയും ഭാരം ഏകദേശം 4.4 ഗ്രാം ആണ്. അതേസമയം ചാർജിങ് കേസുള്ളപ്പോൾ മൊത്തം ഭാരം ഏകദേശം 43 ഗ്രാം ആണ്.

