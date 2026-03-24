9,000mAh ബാറ്ററിയിൽ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ: ലോഞ്ച് ഏപ്രിൽ 7ന്

OnePlus Nord 6 will launch soon in three color options
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 24, 2026 at 8:49 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ 'നോർഡ് 6' പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിഡ്-റേഞ്ച് റിലീസുകളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന്‍റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതിയും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഏപ്രിൽ 7നാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക.

ലോഞ്ച് തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം കമ്പനി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ചില സവിശേഷതകളും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡിസൈനും, കളർ ഓപ്ഷനുകളുമാണ് നിലവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗെയിമിങിലും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫോണായിരിക്കും ഇതൊന്നാണ് സൂചന.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റായ ആമസോണിൽ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഒരു ലൈവ് മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി. ജനുവരിയിൽ ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വൺപ്ലസ് ടർബോ 6യുടെ പുതുക്കിയതും മെച്ചപ്പെടുത്തിയതുമായ പതിപ്പായിരിക്കാം ഇത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ, ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ അതിന്‍റെ മുൻഗാമിയേക്കാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6: ലോഞ്ച് തീയതി
ലോഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വൺപ്ലസ് ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഇതനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 ഏപ്രിൽ 7ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റായ ആമസോണിലൂടെയും വൺപ്ലസിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളിലൂടെയും ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6: ഡിസൈനും കളർ ഓപ്‌ഷനും
ഫ്രഷ് മിന്‍റ്, ഹോളോഗ്രാഫിക് ക്വിക്ക് സിൽവർ, പിച്ച് ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 ലഭ്യമാകുക. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്രെയിം, നേരിയ അരികുകൾ, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് പാനൽ എന്നിവയുണ്ട്. മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ ചെറുതായി ഉയർത്തിയ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുണ്ട്. അതിൽ മൂന്ന് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ലെൻസുകൾ, ഒരു ചെറിയ സെൻസർ, ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് യൂണിറ്റ് എന്നിവയുു കാണാം.

സിൽവർ വേരിയന്‍റ് അരികുകൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു ഹോളോഗ്രാഫിക് ബോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. അതേസമയം മധ്യഭാഗം സൂക്ഷ്മമായ ടെക്സ്ചറോടെ കൂടുതൽ മിനുസമാർന്നതും ലളിതവുമായി കാണാം. ഇത് ഫ്രെയിം പോലുള്ള ഒരു ലുക്ക് നൽകുന്നു. മറുവശത്ത്, പച്ച, കറുപ്പ് വേരിയന്‍റുകൾ മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്.

വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും
വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന് 35,000 മുതൽ 40,000 രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,600 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 2 nits വരെ കുറഞ്ഞത് ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവയുള്ള 1.5K AMOLED 'സൺബർസ്റ്റ് HDR' ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഡിസ്‌പ്ലേ 3,840Hz PWM ഡിമ്മിങ് റേറ്റ് നൽകും. വിരലുകൾ നനഞ്ഞാൽ പോലും കൃത്യമായ ടച്ച് റെസ്‌പോൺസ് നൽകുമെന്നും, ഇതിനായി അക്വാ ടച്ച് 2.0 ഫീച്ചർ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിൽ അഡ്രിനോ 835 ജിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയ 4nm ഒക്ടാ-കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 4 പ്രോസസർ ഉണ്ടായേക്കാം. 136 ശതമാനം വരെ മെച്ചപ്പെട്ട സിപിയു പ്രകടനം, 64 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട ജിപിയു പ്രകടനം, 25 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട എഐ പ്രകടനം എന്നിവ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ബാറ്റിൽഗ്രൗണ്ട്സ് മൊബൈൽ ഇന്ത്യ (BGMI), കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ, ഫ്രീ ഫയർ മാക്‌സ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ഗെയിമുകൾക്കായി പുതിയ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 സ്ഥിരമായ 165fps പ്രകടനം നൽകിയേക്കാം. 3,200Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് ഉള്ള ടച്ച് റിഫ്ലെക്‌സ് ചിപ്പ്, ±4000dps സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള 6-ആക്സിസ് ഗൈറോസ്‌കോപ്പ്, ഒരു സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ ബൂസ്റ്റർ എന്നിവ ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ മൂന്നിരട്ടി വരെ വേഗതയുള്ള പീക്ക് വേഗത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. അതായത് ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ മൂന്നിരട്ടി വരെ വേഗതയുള്ള പീക്ക് വേഗത ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ നോർഡ് 6-ൽ 15 ശതമാനം സിലിക്കൺ ഉള്ളടക്കമുള്ള 9,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കമ്പനി വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ബാറ്ററി 2.5 ദിവസത്തെ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിനും, 16.6 മണിക്കൂർ ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് നാവിഗേഷനും, 26.9 മണിക്കൂർ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിങിനും, 60fps-ൽ 6.3 മണിക്കൂർ 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനും അനുയോജ്യമാണെന്നാണ് വിവരം. ഇത് 80W SUPERVOOC ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്‌ച്ചേക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 70 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി പൂർണ്ണമായും ചാർജ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ച്ചേക്കാം.

Also Read:

  1. നെറ്റ്‌വർക്ക് വേണ്ട, ഐഫോണിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫോട്ടോകൾ അയയ്‌ക്കാം: 'എയർഡ്രോപ്പ്' ആൻഡ്രോയിഡിലും
  2. ആപ്പിളിന്‍റെ വേൾഡ്‌വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് കോൺഫറൻസ് ജൂൺ 8 മുതൽ: iOS 27 പുറത്തിറക്കുമോ? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
  3. 'വിവോ വി70 എഫ്ഇ' ഇന്ത്യയിലേക്ക്: ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു; വിശദാംശങ്ങൾ
  4. ഗാലക്‌സി എ സീരിസിലേക്ക് സാംസങിന്‍റെ രണ്ട് മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ വരുന്നു: ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ

