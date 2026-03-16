മികച്ച ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസും ബാറ്ററി ലൈഫും: വൺപ്ലസിന്റെ മിഡ്റേഞ്ച് ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നു
ചൈനയിൽ നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ വൺപ്ലസ് ടർബോ 6ന്റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പായിരിക്കും വരിനിരിക്കുന്ന നോർഡ് 6 എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
Published : March 16, 2026 at 3:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ 'നോർഡ് 6' പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിഡ്-റേഞ്ച് റിലീസുകളിലൊന്നായിരിക്കും ഇത്. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗെയിമിങിലും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഫോണായിരിക്കും ഇതൊന്നാണ് സൂചന.
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് സൈറ്റിംഗ് (മോഡൽ CPH2795) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപകാല ചോർച്ചകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഉപകരണം ചൈനയിൽ നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ വൺപ്ലസ് ടർബോ 6ന്റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പായിരിക്കുമെന്നാണ്.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി
വൺപ്ലസ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ടിപ്സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാറിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ചകൾ വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6 ഏപ്രിൽ ആദ്യം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് 2026 ഏപ്രിൽ 20നും മെയ് 10നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6: ഇന്ത്യയിലെ വില
ഘടകഭാഗങ്ങളുടെ വിലയിലെ വർധനവും കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഹാർഡ്വെയറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും കാരണം, നോർഡ് 6ന് മുൻഗാമിയെ അപേക്ഷിച്ച് വില വർധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 31,000 രൂപയ്ക്കും 35,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. റാമിനെ ആശ്രയിച്ച് ഉയർന്ന വേരിയന്റിന് 36,000 രൂപയ്ക്കും 42,000 രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പെർഫോമനസും കോർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും
സാധാരണ മിഡ്-റേഞ്ച് പ്രോസസറുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായ പ്രൊസസറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നോർഡ് 6. നോർഡ് 5നെ അപേക്ഷിച്ച് എഐ കമ്പ്യൂട്ടിങിലും ഗെയിമിങിലും ഗണ്യമായ ഉത്തേജനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക. കൂടുതൽ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 2,800 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K LTPS AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് ബാറ്ററിയാണ്. വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന് 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 9,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മോഡലിന് ചെറിയ മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ OS 16-നൊപ്പം വരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. IP68/IP69 സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഡിസ്പ്ലേ സംരക്ഷണം, ജല പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന് 50MP പ്രൈമറി സെൻസറുള്ള ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരുപക്ഷേ സോണി LYTIA-600 തന്നെ ലഭിച്ചേക്കാം. മികച്ച ലോ-ലൈറ്റ് ഫോട്ടോകൾ പകർത്താൻ OIS കഴിവുകളുമുണ്ടാകാം.മാക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി 2MP അല്ലെങ്കിൽ 8MP സെൻസർ സെക്കൻഡറി സെൻസറും ഉണ്ടാകും. പഞ്ച്-ഹോൾ കട്ടൗട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 16MP അല്ലെങ്കിൽ 32MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
അതേസമയം വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് നോർഡ് 6ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ, ശരിയായ വിവരങ്ങൾക്കായി കമ്പനി മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവിടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വരും ആഴ്ചകളിലായി കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
