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രണ്ടര ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫുള്ള കരുത്തൻ ബാറ്ററി, വൺപ്ലസ് എൻ സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ

വൺപ്ലസിന്‍റെ N സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ആമസോണിലൂടെയും വൺപ്ലസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

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OnePlus N6x Launched in India With 7,000mAh Battery (Image credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 1:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് എൻ സീരിസിലേക്ക് പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണെത്തി. 'വൺപ്ലസ് N6x' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചത്. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച N സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് ഇത്. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാവും.

ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും വൺപ്ലസ് N6x രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. 7,000mAh ബാറ്ററിയും 15W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

വൺപ്ലസ് N6x: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

വൺപ്ലസ് N6xന്‍റെ 4GB റാമും 64GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 18,999 രൂപ മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നത്. 4GB + 128GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള വേരിയന്‍റിന് 20,999 രൂപ വില വരും. തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളുടെ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ 1,500 രൂപ ഓഫറും 6 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കും. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും. ആമസോണിലൂടെയും വൺപ്ലസ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ബർഗണ്ടി റെഡ്, ഐസ് ബ്ലൂ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.

ONEPLUS N6X PRICE ONEPLUS N6X FEATURES വൺപ്ലസ് എൻ6എക്‌സ് PHONES UNDER 20000
OnePlus N6x is available in two color options (Image credit: OnePlus)

വൺപ്ലസ് N6x: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

വൺപ്ലസിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്‌സിജൻ ഒഎസ് 16 ഉള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണാണ് വൺപ്ലസ് N6x. 6.8 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,570 പിക്‌സൽ) എൽസിഡി ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 254 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 900 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, വിവിഡ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സ്‌ക്രീൻ കളർ മോഡുകൾ, ഡാർക്ക് മോഡ്, സ്‌ക്രീൻ കളർ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്‍റ് സപ്പോർട്ട്, ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ്, 19.6:9 വീക്ഷണാനുപാതം എന്നിവയും പിന്തുണയ്‌ക്കും.

തങ്ങളുടെ പുതിയ വൺപ്ലസ് N സീരീസ് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ MIL-STD-810H ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനോടും കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ടെക് സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 അപെക്സ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 4GB റാമും 128GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് ജോഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ONEPLUS N6X PRICE ONEPLUS N6X FEATURES വൺപ്ലസ് എൻ6എക്‌സ് PHONES UNDER 20000
OnePlus N6x comes with 7000mAh battery (Image credit: OnePlus)

OnePlus N6x-ൽ ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷനും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13,280 ചതുരശ്ര mm ഹീറ്റ് ഡിസ്സിപ്പേഷൻ ഏരിയ തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാവുന്നതിൽ നിന്ന് ഇത് സംരക്ഷിക്കും. f/2.2 അപ്പേർച്ചർ, ഒരു CMOS സെൻസർ, ഓട്ടോഫോക്കസ്, 10x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 13-മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

കൂടാതെ 5-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയും ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലുണ്ട്. 1080p/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ ഫോണിന് കഴിയും. 15W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനും 5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് OnePlus N6x-ൽ ഉള്ളത്.

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