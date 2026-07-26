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രണ്ടര ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്! കരുത്തൻ ബാറ്ററിയിൽ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഫോണെത്തും: ലോഞ്ച് ഉടൻ
വൺപ്ലസിന്റെ N സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് ജൂലൈ 31ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്.
Published : July 26, 2026 at 1:40 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ബ്രാൻഡായ വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി അടുത്തിടെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നാലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അറിയിച്ച് വൺപ്ലസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യത്ത് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വൺപ്ലസ്.
ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ വൺപ്ലസ് N6x എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കും. കമ്പനിയുടെ പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച N സീരിസിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ചില വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനി നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച്, വൺപ്ലസ് N6x രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ബാറ്ററി ശേഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫോൺ എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നും, കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും മറ്റെന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് N6x: ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ജൂലൈ 31ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ വൺപ്ലസ് N6x ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി പ്രത്യേക ലോഞ്ച് വിൻഡോ കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ആമസോണിലൂടെയും വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലയും വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ കമ്പനി പുറത്തുവിടും.
വൺപ്ലസ് N6x: സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
തങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോൺ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബർഗണ്ടി റെഡ്, ഐസ് ബ്ലൂ നിറങ്ങളിലാണ് വൺപ്ലസ് N6x ലഭ്യമാവുകയെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ വൺപ്ലസ് N6xന് 7000mAh ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ 2.5 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 20.56 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 133.56 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക്, 25.04 മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ക്രോളിങ്, അല്ലെങ്കിൽ 11.26 മണിക്കൂർ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എന്നിവ നൽകുമെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി.
ഇതിന് പുറമെ, വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിന്റെ ഡിസൈനും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനൽ ഉള്ളതായി ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ഒരു ഗുളികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും, എൽഇഡി ഫ്ലാഷും സ്ഥാപിച്ചത് കാണാം. പിൻ പാനലിന്റെ മധ്യത്തിൽ വൺപ്ലസ് ബ്രാൻഡിങ് കാണാം.
ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ ഒരു ക്യാമറ ലെൻസും ഒരു സെക്കൻഡറി കട്ടൗട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. അത് സെക്കൻഡറി ലൈറ്റ് സെൻസറിനായി ഉപയോഗിക്കാം. മുകളിൽ 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. കൂടാതെ, മാർക്കറ്റിങ് മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഫോണിന്റെ വലതുവശത്തായി ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും കാണിക്കുന്നു.
പരിചിതമായ സവിശേഷതകളുമായി തന്നെ പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വില, കൃത്യമായ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ രഹസ്യമായി തന്നെ തുടരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ കമ്പനി ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം ലോഞ്ച് സമയത്ത് വെളിപ്പെടുത്തും.
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