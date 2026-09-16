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ലോഞ്ച് അടുത്ത ആഴ്ച: വിപണിയിലെത്തും മുൻപേ 'വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റി'ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി
വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റിന്റെ ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ 22ന്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ശേഷിയും ഡിസ്പ്ലേ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ അറിയാം...
Published : September 16, 2026 at 4:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അടുത്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റ് ആണ് കമ്പനി രാജ്യത്ത് പുതുതായി പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഈ ഫോൺ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ശേഷിയും ഡിസ്പ്ലേ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ ഫോണിന്റെ വിലയും ലോഞ്ച് ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റ് ലഭ്യമാകുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ട
എഐ ക്ലിയർ ഫേസ്, എഐ ഇറേസർ തുടങ്ങിയ എഐ അധിഷ്ഠിത ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതായിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റ്. മികച്ച ഈട് ലഭിക്കുന്നതിനായി മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ഉറപ്പുനൽകുന്നതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, ഫോണിലെ ചിപ്സെറ്റ്, ക്യാമറ ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പുതിയ ഫോണിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും മറ്റ് ലഭ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റ്: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി
വൺപ്ലസിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന N6 ലൈറ്റ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 22-ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ഈ ഫോണിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. മിഡ്നൈറ്റ് ഹൈപ്പ്, നിയോ ഗ്രീൻ എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും. ആമസോൺ, വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എന്നിവ വഴി ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഇതിന് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 26.8 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 29.9 മണിക്കൂർ വരെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് വഴിയുള്ള നാവിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 49.7 മണിക്കൂർ വരെ ഫോൺ കോളുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങ് സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിലൂടെ ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ആറ് വർഷത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും ബാറ്ററിയുടെ യഥാർത്ഥ ശേഷിയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികം നിലനിർത്താൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 1,600 ചാർജ് സൈക്കിളുകൾ വരെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നൽകുന്ന 6.75 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് വൺപ്ലസ് N6 ലൈറ്റിൽ ഉള്ളത്.
നനഞ്ഞ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും, സ്ക്രീനിൽ ഈർപ്പമോ എണ്ണമയമോ ഉള്ളപ്പോഴും ഫോൺ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'Aqua Touch' സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, MIL-STD-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഈട് ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
പുതിയ ഫോണിന് 8.95mm വണ്ണവും ഏകദേശം 215 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാകും. 36 മാസത്തെ ഫ്ലുവൻസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൗകര്യത്തോടെയാണ് ഈ ഫോൺ എത്തുകയെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലോഞ്ച് ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തും.
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