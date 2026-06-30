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8,000mAh ബാറ്ററി, 50 എംപി ക്യാമറ: ലളിതമായ ഡിസൈനിൽ വൺപ്ലസ് എൻ6; വിലയും ഓഫറുകളും അറിയാം
വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ എൻ സീരിസിലെ ആദ്യ ഫോണാണ് 'എൻ6'. 22,999 രൂപ മുതലാണ് പ്രാരംഭവില. കൂടാതെ കമ്പനി ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : June 30, 2026 at 12:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച ബാറ്ററിയടങ്ങുന്ന പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വൺപ്ലസ്. 'വൺപ്ലസ് എൻ6' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 22,999 രൂപ മുതലാണ് പുതിയ ഫോണിന് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ എൻ സീരിസിലെ ആദ്യ ഫോണാണ് ഇത്.
വൺപ്ലസിന്റെ നോർഡ് ലൈനപ്പിനും താഴെയാണ് വൺപ്ലസ് എൻ6 സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6000 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ്, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 8,000mAh ബാറ്ററി, സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിലെ ഫീച്ചറുകളുടെ നിര. പുതിയ ഫോണിന്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്കും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഈ ഫോണിർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
വൺപ്ലസ് എൻ6: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
വൺപ്ലസ് N6ന്റെ 4GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 6GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 24,999 രൂപയാണ് വില. മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി കാരണം ഫോണിലെ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചത് പുതിയ ഫോണിലും പ്രതിഫലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പ്രൈം ഡേയ്ക്ക് 1,000 രൂപയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കിഴിവും 1,000 രൂപയുടെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെയും എസ്ബിഐയുടെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. ആറ് മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും.
Your day isn’t slowing down. Neither are we.— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 30, 2026
Here’s the all-new #OnePlusN6
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ജൂലൈ 4 മുതലാണ് ഈ ഫോണുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ആമസോൺ വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവുക. ഫ്രഷ് മിന്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ എൻ സീരിസിലെ സ്മാർട്ടുകൾ ലഭ്യമാവും.
വൺപ്ലസ് എൻ6: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചറുകൾ
വൺപ്ലസ് എൻ6 കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഡ്യുവൽ സിം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. രണ്ട് പ്രധാന ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
6.75 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി എൽസിഡി ടച്ച്സ്ക്രീൻ ആണ് വൺപ്ലസ് എൻ6ൽ കമ്പനി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും HBM [ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡിൽ 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്നു. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിങും ലഭിക്കും. MIL-STD-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കും.
ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 അപെക്സ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വൺപ്ലസ് എൻ6-ന് 6,15,800 ൽ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടാനായിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന് മികച്ച പ്രകടനം നൽകാനാവുമെന്നാണ് ഇന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 6 ജിബി വരെ റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്.
ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴും അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒന്നിലധികം പ്ലാറ്റുഫോമുകൾ ഒരേസമയം തുറന്നുവെയ്ക്കുമ്പോഴും ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയാൻ 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന ഏരിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വേപ്പർ കൂളിങ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വൺപ്ലസ് എൻ 6-ൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള ഒരൊറ്റ 50 എംപി റിയർ ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 10x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും സ്മാർട്ട്ഫോണിലുണ്ട്. 1080p/60 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ മോഡും നൽകുന്നു.
വൺപ്ലസിന്റെ പുതിയ ഫോണിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം അതിന്റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 6.5W റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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