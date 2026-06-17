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ലളിതമായ ഡിസൈനും പ്രീമിയം ലുക്കും: വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ ഫോൺ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂൺ 30ന്

ജൂൺ 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പുതിയ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ആമസോണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

ONEPLUS N6 DESIGN ONEPLUS N6 EXPECTED PRICE ONEPLUS N6 EXPECTED FEATURES വൺപ്ലസ് എൻ6
OnePlus N6 India launch date confirmed (Image credit: OnePlus)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 2:06 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ വൺപ്ലസ്. എൻ സീരിസിലാണ് കമ്പനി പുതിയ ഫോൺ കൊണ്ടുവരുന്നത്. വൺപ്ലസ് എൻ6 എന്ന പേരിലാണ് പുറത്തിറക്കുക. വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ എൻ സീരിസിലെ ആദ്യ ഫോണായിരിക്കും ഇത്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ജൂൺ 30ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് പുതിയ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ആമസോണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. പുതിയ ഫോണിനായുള്ള മൈക്രോസൈറ്റ് ആമസോൺ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് എൻ6 ഒരു ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വൺപ്ലസിന്‍റെ പുതിയ എൻ സീരിസ് നോർഡ് സീരീസിനേക്കാൾ വിലകുറഞ്ഞതായിരിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ വൺപ്ലസ് ഫോണായ നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റിന് നിലവിൽ 22,999 വിലയുണ്ട്.

ബജറ്റ് ഫോണെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും 20,000 രൂപയിൽ താഴെ വരെ ഇതിന് വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. മെമ്മറി പ്രതിസന്ധി കാരണം ഫോണിലെ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചത് കാരണം വൺപ്ലസ് എൻ6-ലും ഈ വിലവർധനവ് പ്രതിഫലിക്കപ്പെടാം.

ഡിസൈനും ലുക്കും
വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് എൻ6ന്‍റെ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഔദ്യോഗിക ടീസറുകൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നിറങ്ങളിലെങ്കിലും ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പച്ചയും കടും ചാരനിറവുമാണ് ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വൺപ്ലസിന്‍റെ സമീപകാല ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായി പുതിയ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും ലളിതവും ആകർഷകവുമായി തോന്നുന്നു.

വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളാണ് ഫോണിന്‍റെ പിൻഭാഗത്ത് കാണാനാകുന്നത്. ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ലംബമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള വളയങ്ങളും ഒരു ഗുളിക ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്ലാഷ് യൂണിറ്റും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

OnePlus ലോഗോ പിൻ പാനലിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് നേർത്ത ബെസലുകളും ഒരു പഞ്ച്-ഹോൾ ക്യാമറയുമുണ്ട്. പ്രീമിയം ഫോൺ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും. ഇത് ശരിയായാൽ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കും ഇത്. റെഡ്മി, പോക്കോ, ലാവ, ടെക്‌നോ, വിവോ, ഓപ്പോ, റിയൽമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഈ വിലയിൽ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാ ഫോൺ കമ്പനികളുമായും വൺപ്ലസ് എൻ6 മത്സരിക്കുമെന്ന് കരുതാം.

എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
വൺപ്ലസ് എൻ6ൽ ഉയർന്ന റിഫ്രഷ്-റേറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്‌പ്ലേകൾ, വലിയ ബാറ്ററികൾ, നല്ല ക്യാമറകൾ, ർഘകാല സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ ബജറ്റിൽ പണത്തിന് യഥാർത്ഥ മൂല്യം നൽകുക എന്ന് വൺപ്ലസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും.

വൺപ്ലസിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഓക്സിജൻ ഒഎസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ളതും സുഗമവുമായ ഇന്‍റർഫേസുകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോണിൽ കമ്പനി സമാനമായ അനുഭവം നൽകിയാൽ, ബജറ്റ് ശ്രേണിയിലെ മറ്റ് കമ്പനികളെ മറികടക്കാൻ വൺപ്ലസ് എൻ6 ന് കഴിയും.


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