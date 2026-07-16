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യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ വണ്‍പ്ലസ്; ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും പിന്മാറും

ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുക 2027 ഓടെയായിരിക്കും.

ONEPLUS ONEPLUS SHUTDOWN REALME OPPO GROUP RESTRUCTURING
OnePlus. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 16, 2026 at 11:32 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി പ്രമുഖ ചൈനീസ് സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ബ്രാന്‍ഡായ വണ്‍പ്ലസ്. വണ്‍പ്ലസ് ഇനി സ്വന്തം വിപണിയായ ചൈനയില്‍ മാത്രമെ ലഭ്യമാകൂവെന്നും ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ഓപ്പോ കമ്പനിയുടെ വിപുലമായ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമായാണ് പിന്മാറ്റം.

അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഈ ആഴ്‌ച തന്നെ പിന്മാറ്റമുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുക 2027 ഓടെയായിരിക്കും. ഇതോടെ ഓപ്പോയുടെ ഉപബ്രാന്‍ഡായ റിയല്‍മി ചൈനീസ് വിപണിയില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായും പിന്മാറുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ചൈനയില്‍ ഓപ്പോയ്‌ക്ക് സ്വീകാര്യതയുണ്ടെങ്കിലും ആപ്പിള്‍, ഹുവായ്‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം.

ONEPLUS ONEPLUS SHUTDOWN REALME OPPO GROUP RESTRUCTURING
OnePlus. (ETV Bharat)

വിവിധ വിപണികളിലുണ്ടായ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും ഫോണുകളുടെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വില്‍പ്പനയും ചൈനീസ് നിര്‍മിത ഉപകരണങ്ങള്‍ യുഎസ് വിപണിയില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്നതുമെല്ലാമാണ് കമ്പനിയെ ഇത്തരമൊരു പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ ആപ്പിളുമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന വ്യാപാര രഹസ്യ ലംഘന കേസും കമ്പനിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ടെക്ക് പ്രേമികളുടെ ഇടയില്‍ താരമായിരുന്നു വണ്‍പ്ലസ്. ഇന്ത്യയിലെ വിപണികളില്‍ അടക്കം വലിയ ഡിമാന്‍ഡായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമീപ വര്‍ഷങ്ങളിലാണ് വിപണിയില്‍ തിരിച്ചടികള്‍ നേരിട്ട് തുടങ്ങിയത്.

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വില്‍പ്പന കുറയുന്നു: 2024ലെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാല്‍ വണ്‍പ്ലസ് വില്‍പ്പനയില്‍ വലിയ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വണ്‍പ്ലസ്‌ കയറ്റുമതി ഏകദേശം 20 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 17 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് 13–14 ദശലക്ഷമായാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയിൽ വൺപ്ലസിന്‍റെ വിപണി വിഹിതവും പ്രീമിയം സെഗ്‌മെന്‍റ് സാന്നിധ്യവും കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. വടക്കേ അമേരിക്കയിലും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. മാത്രമല്ല വൺപ്ലസിന്‍റെ യുഎസ് ആസ്ഥാനം അടച്ച് പൂട്ടിയത് കമ്പനിക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. നിര്‍മാണ സാമഗ്രികളുടെ ചെലവ് വര്‍ധിച്ചത് വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ONEPLUS ONEPLUS SHUTDOWN REALME OPPO GROUP RESTRUCTURING
OnePlus. (ETV Bharat)

വൺപ്ലസിന്‍റെ ജനപ്രിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സീരീസായ നോർഡ് ഫോണുകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനും ഇത് തിരിച്ചടിയായി. ഇന്ത്യയില്‍ അടക്കം വണ്‍പ്ലസിന്‍റെ വലിയ വരുമാന സ്രോതസുകളിലൊന്നായിരുന്നു നോര്‍ഡ്. ഇതും കമ്പനിക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്‌ടിച്ചു.

ആപ്പിള്‍, സാംസങ്‌ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ബ്രാന്‍ഡുകളുടെ ഫോണുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തില്‍ വില കുറച്ചാണ് വണ്‍ പ്ലസ്‌ വിപണിയില്‍ മുന്‍കാലത്ത് തരംഗമായത്. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് കില്ലര്‍ എന്ന പേരിലാണ് ഫോണ്‍ ആദ്യം വിപണിയിലെത്തിയത്. തുടക്കത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന വന്‍ ഡിമാന്‍ഡ് പിന്നിട് ഇടിയുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

ONEPLUS
ONEPLUS SHUTDOWN
REALME
OPPO GROUP RESTRUCTURING
ONEPLUS LEAVING INDIA

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