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7,000mAh ബാറ്ററിയുടെ പവറിൽ കുറഞ്ഞ വിലയില് വൺപ്ലസ്; വിപണി കീഴടക്കാൻ OnePlus N6 Lite 4G ഇന്ത്യയിലെത്തി
ദിവസങ്ങളോളം നിൽക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഭീമൻ ബാറ്ററി, കരുത്തുറ്റ ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിപണിയിലെത്തിയ ഈ ഫോണിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക്
Published : September 22, 2026 at 3:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വലിയ ബാറ്ററിയും കുറഞ്ഞ വിലയുമായി വിപണി പിടിക്കാൻ വണ്പ്ലസ് എൻ6 ലൈറ്റ് 4ജി ( OnePlus N6 Lite 4G) ഇന്ത്യയിലെത്തി. വൺപ്ലസിൻ്റെ പുതിയ N6 ലൈനപ്പിലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയില് അവതരിപ്പിച്ചത്.
7,000mAh എന്ന അതിശക്തമായ ബാറ്ററിയും ഒപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ൻ്റെ കരുത്തുമാണ് ഈ പുതിയ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ, Unisoc T7250 ചിപ്സെറ്റ്, 4GB റാം, 64GB സ്റ്റോറേജ്, 13MP പിൻ ക്യാമറ, 15W വൈയേർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള OxygenOS 16-ലാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള വൺപ്ലസ് N6, വൺപ്ലസ് N6x എന്നീ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ N6 ലൈറ്റ് 4G-യും ഈ ലൈനപ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൺപ്ലസ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും Amazon വഴിയും ഫോൺ വാങ്ങാം. പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ, വില, പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം...
തിളങ്ങുന്ന വലിയ ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസൈനും
സിനിമകളും ഗെയിമിംഗും ആസ്വദിക്കാൻ പാകത്തിൽ 6.75 ഇഞ്ച് HD+ LCD ഡിസ്പ്ലേ (1570 x 720 പിക്സൽസ്) മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ അനുഭവം നൽകുന്ന 120Hz റീഫ്രെഷ് റേറ്റും വേഗതയേറിയ പ്രതികരണത്തിന് 240Hz ടച്ച് സാംപ്ലിങ് റേറ്റും ഇതിനുണ്ട്. വെയിലത്ത് പോലും കൃത്യമായി കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന 900 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. നിയോ ഗ്രീൻ, മിഡ്നൈറ്റ് ഹൈപ്പ് എന്നീ രണ്ട് മനോഹരമായ ഷേഡുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള IP64 റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്.
|വേരിയൻ്റ്
|വില
|നിറങ്ങൾ
|4 ജിബി + 64 ജിബി
|16,999 രൂപ
|നിയോ ഗ്രീൻ | മിഡ്നൈറ്റ് ഹൈപ്പ്
വേഗതയേറിയ പെർഫോമൻസും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറും
ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒക്ടാ-കോർ Unisoc T7250 ചിപ്സെറ്റ് ഇതിലുണ്ട്. 4GB റാം (വെർച്വൽ റാം ഫീച്ചർ വഴി ഇത് 8GB വരെ കൂട്ടാം), ഒപ്പം ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ 64GB UFS 2.2 ഇൻ്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുത്തൻ OxygenOS 16-ലാണ് ഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. കുറഞ്ഞത് 36 മാസത്തേക്ക് (3 വർഷം) ഫോൺ യാതൊരു ഹാങ്ങും ഇല്ലാതെ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഹീറ്റ് ഡിസ്സിപ്പേഷൻ സംവിധാനം ഉള്ളതിനാൽ ഫോൺ അധികം ചൂടാകുകയുമില്ല.
ദിവസങ്ങളോളം നിൽക്കുന്ന അതിശക്തമായ ഭീമൻ ബാറ്ററി
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വിരളമായി മാത്രം കാണുന്ന 7,000mAh മെഗാ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്. 15W വൈയേർഡ് ചാർജിംഗും ഒപ്പം മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന 5W റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്.
ക്യാമറ
മികച്ച ചിത്രങ്ങൾക്കായി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പകർത്താൻ 13MP OmniVision OV13B10 ക്യാമറ (f/2.2 അപ്പർച്ചർ, ഓട്ടോഫോക്കസ്). സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി മുൻവശത്ത് 5MP ക്യാമറയും ഇതിനുണ്ട്.
വിലക്കുറവും വമ്പിച്ച ഓഫറുകളും
16,199 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വിപണിയില് എത്തുന്നത്. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആകർഷകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് വൺപ്ലസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാങ്ക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 750 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാതെ ഫോൺ വാങ്ങാൻ പ്രതിമാസം 5,666 മുതലാരംഭിക്കുന്ന നോ-കോസ്റ്റ് ഇ.എം.ഐ സൗകര്യവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.75-ഇഞ്ച് HD+ LCD
|പ്രോസസർ
|യൂണിസോക്ക് T7250
|റാമും സ്റ്റോറേജും
|4 ജിബി + 64 ജിബി
|പിൻ ക്യാമറ
|13 MP ഓമ്നിവിഷൻ OV13B10
|മുൻ ക്യാമറ
|5 MP
|ബാറ്ററി
|7,000 എംഎഎച്ച്
|ചാർജിംഗ് ശേഷി
|15W (വയേർഡ്) | 5W റിവേഴ്സ് (വയേർഡ്)
|IP റേറ്റിംഗ്
|ഐപി 64
|ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്സിജൻ ഒഎസ് 16
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