8,300 mAh ബാറ്ററി, വമ്പൻ ക്യാമറ; ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ ഡിസംബറില്‍ എത്തുന്നത് നാല് സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍

2025 ഡിസംബറോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ പുതിയ സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. X300 സീരീസ്, റെഡ്‌മി 15C, റിയൽമി P4x 5G, വൺപ്ലസ് 15R തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 1, 2025

ഹൈദരാബാദ്: 2025 ൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയില്‍ വമ്പൻ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങി വിവിധ സ്‌മാര്‍ട്ട്ഫോണ്‍ കമ്പനികള്‍. ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകളായ വിവോ, ഷവോമി, റിയൽമി, വൺപ്ലസ് തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ ഫീച്ചറുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. X300 സീരീസ്, റെഡ്‌മി 15C, റിയൽമി P4x 5G, വൺപ്ലസ് 15R തുടങ്ങി സ്‌മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകള്‍ ഡിസംബറില്‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത ഡിസ്‌പ്ലേകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ക്യാമറ, മികച്ച ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമത എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത പുത്തൻ സ്‌മാര്‍ട്ട് ഫോണുകള്‍ വിപണി കീഴടക്കാൻ വരുന്നത്.

വിവോ X300 സീരീസ്

വിവോ X300 സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന X300, X300 പ്രോ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾ എന്നിവ ഡിസംബർ രണ്ടിന് വിപണിയിൽ എത്തും. ക്യാമറ ക്വാളിറ്റിയ്‌ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച X300 സീരീസ് പ്രോ ഇമേജിങ് VS1 ചിപ്പും V3 പ്ലസ് ഇമേജിങ് ചിപ്പും സംയോജിപ്പിച്ച് തയാറാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ X300, X300 പ്രോ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ-സ്പെക്ക് Vivo X300 Pro-യിൽ Zeiss-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. f/1.57 അപ്പേർച്ചറോടു കൂടിയ 50MP സോണി LYT 828 പ്രൈമറി ലെൻസും, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും, 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വിവോയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴി ഫോണ്‍ വാങ്ങാം.

റെഡ്‌മി 15C

ഡിസംബർ മൂന്നിനായിരിക്കും റെഡ്‌മി 15C വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള TUV റൈൻലാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ 120Hz 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരും. സർക്കിൾ ടു സെർച്ച്, ജെമിനി തുടങ്ങിയ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. 6,000mAh ബാറ്ററി 88 മണിക്കൂർ വരെ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് നൽകും.

റെഡ്മി 15C 5G യുടെ വില കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇത് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണായിരിക്കും. 10,000 രൂപ മുതൽ 12,000 രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ബേസ് വേരിയന്റിന് 12,499 രൂപയും 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഓപ്ഷന് 13,999 രൂപയുമാണ് വില. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-ഓഫ്-ലൈൻ മോഡൽ 14,999 രൂപയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

റിയൽമി P4x 5G

റിയൽമി P4x 5G ഡിസംബർ നാലിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. റിയൽമിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 അൾട്രാ ചിപ്‌സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി, 5300mm² VC ചേമ്പർ, 1,000 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസുള്ള 144Hz ഡിസ്‌പ്ലേ, 18GB വെർച്വൽ റാം 256GB സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. പി4എക്സ് 5ജിയുടെ വില 15,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്

വൺപ്ലസ് 15R

ഡിസംബർ 17ന് വൺപ്ലസ് 15R ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തും. OnePlus 15R-ൽ ഒരു Snapdragon 8 Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൊടിപടലങ്ങളും വെള്ളവും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തും. OnePlus 15R-ന് 6.83-ഇഞ്ച് 1.5K 165Hz LTPS OLED പാനൽ ഉണ്ട്. ക്വാൽകോമിൻ്റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8,300 mAh ബാറ്ററിയും 100W ചാർജിംഗും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. പൊടിപടലങ്ങളും വെള്ളവും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കും.

ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിൽ, OnePlus 15R-ൽ OIS സഹിതം 50MP IMX906 മെയിൻ സെൻസറും 8MP അൾട്രാവൈഡും ലഭിക്കും. സെൽഫികൾക്കായി, ഉപകരണം 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഉപകരണത്തിന് 8.3mm കനവും ഏകദേശം 215 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ OnePlus 15R ന് ഏകദേശം 45,000 രൂപ വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

മോഡൽഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്ന തീയതി
വിവോ X300 സീരീസ്ഡിസംബർ 2, 2025
റെഡ്‌മിഡിസംബർ 3, 2025
റിയൽമി പി4എക്‌സ് 5ജിഡിസംബർ 4, 2025
വൺപ്ലസ് 15Rഡിസംബർ 17, 2025

ഇവയ്ക്ക് പുറമെ, വൺപ്ലസും ഓപ്പോയും യഥാക്രമം വൺപ്ലസ് ഏസ് 6T, ഓപ്പോ റെനോ 15C എന്നീ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾ ഈ മാസം ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. 2025 ഡിസംബറിൽ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം അവ പുറത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, 2026 ൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

