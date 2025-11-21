ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വൺപ്ലസ് 15 പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ: വൺപ്ലസ് 15ആർ വരുന്നു, ലോഞ്ച് ഉടൻ
ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന വൺപ്ലസ് ഏസ് 6T ഫോണിന്റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ആർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആമസോൺ വഴിയാകും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
Published : November 21, 2025 at 8:53 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15ആർ ഉടൻ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. മാത്രമല്ല, മറ്റ് ആഗോളവിപണികൾക്കൊപ്പം ഇത് ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വൺപ്ലസ് 15ആറിന്റെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസൈറ്റ് ആമസോണിൽ ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്നും ആമസോൺ വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നും ഇത് സൂചന നൽകുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റിനായുള്ള ഒരു മൈക്രോസൈറ്റ് വൺപ്ലസ് ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിലും ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വൺപ്ലസ് 15ആർ ലോഞ്ചിനെ കൂടുതൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നു.
വൺപ്ലസ് 15R ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് നിറങ്ങളിലെങ്കിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന വൺപ്ലസ് ഏസ് 6T ഫോണിന്റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പാണിതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 സീരിസ് ചിപ്പുമായി ഇത് പുറത്തിറക്കിയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇത് ശരിയായാൽ ചൈനയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണാകും.
വൺപ്ലസ് 15ആർ: ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ, ഇന്ത്യയിലെ ലഭ്യത, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
രണ്ട് സാധ്യമായ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഒഴികെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ച് ആമസോൺ കൂടുതലൊന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതേസമയം പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന്റെ രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നു. വൺപ്ലസ് 15R ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ നിറങ്ങളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നും അതേസമയം ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ആമസോണിലും വൺപ്ലസ് വെബ്സൈറ്റിലും വൺപ്ലസ് 15Rനായുള്ള മൈക്രോസൈറ്റ് ലൈവ് ചെയ്തതിൽ "പവർ ഓൺ. ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ്" എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ഫോൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ "ഉടൻ വരുന്നു" എന്ന സന്ദേശവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഉടൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഇന്ത്യയിലെ വില എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി തുടരുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വൺപ്ലസിന്റെ കസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ ഓക്സിജൻഒഎസ് 16ൽ ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് മൈക്രോസൈറ്റ് സൂചന നൽകുന്നത്.
ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വൺപ്ലസ് ഏസ് 6Tയുടെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പാണ് വൺപ്ലസ് 15R എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നെങ്കിലും, ചില ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ വൺപ്ലസിനൊപ്പം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വൺപ്ലസ് ഏസ് 6ന്റെ പുനർനിർമ്മിച്ച പതിപ്പായിരിക്കും എന്നാണ്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് SoC ചിപ്സെറ്റും ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൈനയിൽ വൺപ്ലസ് ഏസ് 6 പുറത്തിറക്കിയത്.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, വൺപ്ലസ് 15R സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്വാൽകോം ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. 16GB വരെ LPDDR5X അൾട്രാ റാമും 1TB വരെ UFS 4.1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
