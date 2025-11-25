ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വൺപ്ലസ് 15 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി വരുന്നു: ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്ത്; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ

ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന വൺപ്ലസ് ഏസ് 6T ഫോണിന്‍റെ റീബ്രാൻഡഡ് പതിപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ആർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആമസോൺ വഴിയാകും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

OnePlus 15R India Launch Date Announced (Image credit: OnePlus)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോഴിതാ കമ്പനിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15ആർ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണികളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വൺപ്ലസ് 15ആർ ഡിസംബർ 17ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ 2 കൂടെ പുറത്തിറക്കും. വൺപ്ലസ് 15ആറിന്‍റെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോസൈറ്റ് ആമസോണിൽ ലൈവ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വൺപ്ലസ് 15 സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ഫോൺ ആമസോണിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും ആകും രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാക്കുക.

ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.

വൺപ്ലസ് 15ആർ ചാർക്കോൾ ബ്ലാക്ക്, മിണ്ടി ഗ്രീൻ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക. അതേസമയം വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ 2 ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്, ലാവെൻഡർ ഡ്രിഫ്റ്റ് നിറങ്ങളിൽ വിൽക്കും. ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് വൺപ്ലസ് 15 മോഡലിനൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഇതേ ലൈനപ്പിൽ ചേരും.

Upcoming OnePlus 15R (Image credit: OnePlus)

വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ആറിൽ പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങുകൾ ഉണ്ടാകും. തുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരട്ട പിൻ ക്യാമറകളും വൺപ്ലസ് 15ആറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. വലതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം കൺട്രോളും ഇതിലുണ്ടാകും. അതേസമയം ഇടതുവശത്ത് വ്യക്തമാക്കാത്ത ഒരു ബട്ടണും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഓക്‌സിജൻ ഒഎസിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.

മറുവശത്ത്, വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ 2 'സ്റ്റൈലോ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റൈലസ് പിന്തുണയോടെയായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. ഇതിൽ ഒരു ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉണ്ടാവുക. രാനിരിക്കുന്ന ടാബ്‌ലെറ്റ് 5G കണക്റ്റിവിറ്റിയോടെ പുറത്തിറങ്ങും. 2023 ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് വൺപ്ലസ് പാഡ് ഗോ 2 പുറത്തിറക്കുക.

OnePlus 15R is coming soon (Image credit: OnePlus)

വൺപ്ലസ് 15ആർ ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വൺപ്ലസ് ഏസ് 6Tയുടെ ആഗോള പതിപ്പായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നവംബർ 26ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്‌ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 SoC ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. ഇതിനുപുറമെ, 50 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 16GB വരെ LPDDR5x അൾട്രാ റാമും 1TB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമായേക്കാം.

