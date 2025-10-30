ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും, വൺപ്ലസ് 15 വരുന്നു; ലോഞ്ച് തീയതി അറിഞ്ഞോ...
നവംബർ 13നാണ് വൺപ്ലസ് 15 ചൈനീസ് വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
Published : October 30, 2025 at 7:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വൺപ്ലസ്. ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2025 നവംബർ 13ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഓക്സിജൻ OS 16ൽ ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒക്ടോബർ 27നാണ് വൺപ്ലസ് 15 ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ലോഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആമസോൺ വഴിയും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
Stay tuned: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 29, 2025
The new identity of power.
Revealing November 13. #OnePlus15 pic.twitter.com/tvrggPQacW
വൺപ്ലസ് 15: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
വൺപ്ലസ് 15ന്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ചൈനീസ് വേരിയന്റിലെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ ഏതൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ൽ 6.78 ഇഞ്ച് 1.5K റെസല്യൂഷൻ മൂന്നാം തലമുറ BOE ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,800 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 330Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 450 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട് എന്നീ ഡിസ്പ്ലേ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വൺപ്ലസ് 15 ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുമെന്നും ചൈനീസ് എതിരാളിയെപ്പോലെ അഡ്രിനോ 840 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 16GB വരെ റാമും 1TB സ്റ്റോറേജും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രൊസസർ ജോഡിയാക്കാം.
മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ 50MP ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും വൺപ്ലസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് വേരിയന്റിനെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുമായി നോക്കുമ്പോൾ, വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണത്തിന് 30fpsൽ 8K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോകൾ പകർത്താൻ കഴിയും.
120W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,300mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ്, ആക്സിലറേഷൻ സെൻസർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഹാൾ സെൻസർ, ലേസർ ഫോക്കസ് സെൻസർ, സ്പെക്ട്രം സെൻസർ, IR ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
വൺപ്ലസ് 15: ചൈനയിലെ വില
വൺപ്ലസ് 15 ചൈനയിൽ അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്റെ 12 ജിബി റാം+256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് CNY 3,999 (ഏകദേശം 50,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം+256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് CNY 4,299 (ഏകദേശം 53,000 രൂപ), 12 ജിബി റാം+512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് CNY 4,599 (ഏകദേശം 57,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് CNY 4,899 (ഏകദേശം 61,000 രൂപ), 16 ജിബി റാം + 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് CNY 5,399 (ഏകദേശം 67,000 രൂപ) എന്നിങ്ങനെയാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ബ്ലാക്ക്, മിസ്റ്റി പർപ്പിൾ, സാൻഡ് ഡ്യൂൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
Also Read:
- നത്തിങ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടെ: ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി 'ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്'; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ
- രണ്ട് കിടിലൻ പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി ഓപ്പോ: ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും
- ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന കസ്റ്റമൈസ്ഡ് സ്മാർട്ട് കെയ്സുകൾ, 108 എംപി ക്യാമറ: എച്ച്എംഡി ഫ്യൂഷൻ 2 വരുന്നു; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
- അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ