വൺപ്ലസിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും, ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ലൈവായി കാണാം; എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
വൺപ്ലസ് 15 ഫോണിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരുന്നു. പുതിയ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ലോഞ്ച് ഇവന്റ് എങ്ങനെ ലൈവായി കാണാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : November 13, 2025 at 12:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വൺപ്ലസ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 ഇന്ന് (നവംബർ 13) ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കും. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റായിരിക്കും പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുക. ഇത് പുതിയ SoC ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഉപകരണമായിരിക്കും. ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി, വൺപ്ലസ് 15 ഫോണിന്റെ വിലയെയും സവിശേഷതകളെയും കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും വില എത്ര വരെയാകുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ടെക് വെബ്സൈറ്റായ ബീബോം പങ്കിട്ട എക്സ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിന്റെ ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. 72,999 രൂപ വിലയുള്ള വൺപ്ലസ് 15ന്റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റ് ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മോഡൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വെബ്പേജ് നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും, ഇ-കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ നിരവധി ലിസ്റ്റിങുകൾ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ ദൃശ്യമാണ്.
ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപ വില ഉണ്ടായിരിക്കും. ചൈനീസ് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ അൺഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ആയിരിക്കും ഇത്. വൺപ്ലസ് 13ന്റെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റ് 69,999 രൂപയ്ക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 76,999 രൂപയാണ് വില.
The ultimate goal of OnePlus for the coming years is to achieve the perfect balance between high resolution and a 240Hz dynamic refresh rate. pic.twitter.com/nIa8UMw3WG— OnePlus Club (@OnePlusClub) November 8, 2025
വൺപ്ലസ് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്ന വൺപ്ലസ് ക്ലബ് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വിവരമനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ൽ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനും 240 ഹെട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗെയിമിങും, ആപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും, സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതും കൂടുതൽ സ്മൂത്താക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും.
വൺപ്ലസ് 15: ലോഞ്ച് ഇവന്റെ എങ്ങനെ കാണാം
വൺപ്ലസ് 15 ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 7:00 മണിക്കാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. വൺപ്ലസിന്റെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയായിരിക്കും ലോഞ്ചിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നടക്കുക. ലോഞ്ച് ഇവന്റിനായുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
വൺപ്ലസ് 15: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5
|ഡിസ്പ്ലേ
|6.78 ഇഞ്ച് 1.6K LTPO AMOLED, 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്/240Hz
|റാമും സ്റ്റോറേജും
|16GB വരെ റാം, 512GB വരെ സ്റ്റോറേജ്
|ഒഎസ്, എഐ സവിശേഷതകൾ
|ഓക്സിജൻ OS 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒഎസ്, നിരവധി എഐ സവിശേഷതകൾ
|ക്യാമറ സജ്ജീകരണം
|50MP പ്രധാന ക്യാമറ + 50MP അൾട്രാവൈഡ് + 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ (3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം); ഡീറ്റെയിൽമാക്സ് ഇമേജ് എഞ്ചിൻ (ഹാസൽബ്ലാഡ് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഇല്ല)
|ബാറ്ററിയും ചാർജിങും
|7,300mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററി, 120W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ
