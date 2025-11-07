ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റും ഒഎസുമായി വൺപ്ലസ് 15 പുറത്തിറക്കും, ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ ഇതാ...
ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്സെറ്റ്, ഓക്സിജൻ OS 16, 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, ട്രൈ-ചിപ്പുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ വൺപ്ലസ് 15ൽ ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : November 7, 2025 at 8:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 27നാണ് വൺപ്ലസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണായ വൺപ്ലസ് 15 ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ വൺപ്ലസ്. വരാനിരിക്കുന്ന വൺപ്ലസ് 15ന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2025 നവംബർ 13ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്കാണ് ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആമസോൺ വഴിയും ഇത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. പ്രൊസസർ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (ഒഎസ്), പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഓക്സിജൻ OS 16ൽ ആയിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനുപുറമെ, ട്രൈ-ചിപ്പുകൾ, റിഫ്രഷ് നിരക്ക്, ബെസലുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും കമ്പനി ചില വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം.
വൺപ്ലസ് 15: സവിശേഷതകൾ
പെർഫോമൻസ് ട്രൈ-ചിപ്പ്
വൺപ്ലസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റും എക്സ് പോസ്റ്റുകളും അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റിനൊപ്പം, ഒരു G2 വൈഫൈ ചിപ്പും ഒരു ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ചിപ്പുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടും. G2 വൈഫൈ ചിപ്പ് വൺപ്ലസ് തന്നെ നിർമ്മിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ദുർബലമായ വൈ-ഫൈ സിഗ്നലുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് പോലും വേഗത്തിലുള്ള അപ്ലോഡ്, ഡൗൺലോഡ് വേഗത നൽകാൻ പുതിയ ഫോണിന് സാധിക്കും.
Your next upgrade: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2025
Because buffering belongs in the past with the Wi-Fi Chip G2. #OnePlus15 pic.twitter.com/ECycT1HRc0
ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ചിപ്പും റിഫ്രഷ് റേറ്റും
പുതിയ ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്ന രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ വൺപ്ലസ് എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ടു. ഇതനുസരിച്ച്, വൺപ്ലസ് 15 "മില്യൺ സ്വൈപ്പ് ചലഞ്ചിന്" കീഴിലായിരിക്കും. എന്നുവച്ചാൽ മൾട്ടി-ടച്ച് സ്ഥിരത ലഭിക്കും. ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ചിപ്പിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Tap into what’s coming: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 5, 2025
No missed inputs, just seamless multi-touch consistency. #OnePlus15 pic.twitter.com/mfewoeljWI
മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള രണ്ട് ഫോണുകളുമായി വൺപ്ലസ് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കളെ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിലും വെടിവയ്ക്കുന്നതിലും മറ്റ് ഫോണുകൾ മന്ദഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്.
Coming soon with the #OnePlus15 : https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 4, 2025
Win endlessly with the OP FPS Max. pic.twitter.com/wmKpEKOvzw
ഒപി ഗെയിമിങ് കോർ
20,000ത്തിലധികം വരികളിലെ ഒറിജിനൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചിപ്പ്-ലെവൽ സാങ്കേതികവിദ്യയാണിത്. സുഗമവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ ഗെയിംപ്ലേ നൽകുന്നതിന് പെർഫോമൻസ് ട്രൈ-ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാർഡ്വെയർ തലത്തിൽ ഗെയിമിങ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
Play it cool even when you're winning hot with #OPGamingCore pic.twitter.com/p9rnKLcBqN— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 3, 2025
ചെറിയ ബെസലുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മിഡിൽ ഫ്രെയിമും
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 1.15mm ബെസലുകളും "ഇൻഡസ്ട്രി-ഫസ്റ്റ് മിഡിൽ ഫ്രെയിം വിത്ത് മൈക്രോ-ആർക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ" എന്നിവയും ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അലൂമിനിയത്തേക്കാൾ 3.4 മടങ്ങ് ശക്തവും ടൈറ്റാനിയത്തേക്കാൾ 1.3 മടങ്ങ് ശക്തവുമാണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
Stay tuned: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 30, 2025
Smart looks, smarter moves. #OnePlus15 #DesignReimagined pic.twitter.com/sQuOeRjW3V
കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
സാൻഡ് സ്റ്റോം, അൾട്രാ വയലറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
എഐ സവിശേഷതകൾ
ഒരു എക്സ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഓക്സിജൻഒഎസ് 16ന്റെ എഐ സവിശേഷതയായ മൈൻഡ് സ്പേസ്, ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈയുമായി ചേർന്ന് ഉപയോക്താവിന് വ്യക്തിഗത സഹായം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നു.
No notes. With #GoogleGemini on the Mind Space, create structure from your scribbles. @GoogleIndia pic.twitter.com/JH1Li8g6pa— OnePlus India (@OnePlus_IN) October 25, 2025
ഐപി റേറ്റിങ്
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ "ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ IP റേറ്റിങുകൾ" ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത്. പൊടി, ജലം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വൺപ്ലസ് 15ന് IP66, IP68, IP69, IP69K റേറ്റിങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Dropping soon: https://t.co/WfFwzaDgTt— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 6, 2025
Certified to survive it all. #OnePlus15 pic.twitter.com/fmSaUn7SYk
