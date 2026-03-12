ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടി20 ലോകകപ്പ് വിജയം ആഘോഷിച്ച് ഒല: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി

ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീം വിജയിച്ചതിന്‍റെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കമ്പനി S1 Pro+ Gen 3 സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെയും റോഡ്‌സ്റ്റർ X+ ബൈക്കിന്‍റെയും ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്.

The S1 Pro+ Gen 3 Champions Edition on the left and the Roadster X+ Champions Edition on the right. (Image Credit: Ola Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 8:06 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളായ എസ്‌1 പ്രോ+ Gen 3, റോഡ്‌സ്റ്റർ X+ മോഡലുകൾക്കായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി ഒല. ഐസിസി ടി20 ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കമ്പനി ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നീല നിറം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

S1 Pro+ Gen 3യുടെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ 5.2kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് വേരിയന്‍റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതേസമയം റോഡ്‌സ്റ്റർ X+ന്‍റെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് 9.1kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് മോഡലിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്‍റെ ലിവറിക്ക് പുറമേ, S1 Pro Gen 3, റോഡ്‌സ്റ്റർ X+ എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവർത്തനങ്ങളുടെ അതേ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റും മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളും ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ നിലനിർത്തുന്നു.

ഒല ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ: വില, ലഭ്യത, ബുക്കിങ്
ഓല എസ്1 പ്രോ+ ജെൻ 3 ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 1.90 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതേസമയം ഒല റോഡ്സ്റ്റർ എക്‌സ്+ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിന്‍റെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില 1.89 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സ്‌കൂട്ടറിന് 2,699 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇഎംഐ ലഭിക്കും. അതേസമയം ബൈക്കിന് 2,870 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഇഎംഐയും ലഭിക്കും.

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി മുഴുവൻ തുകയും അടച്ചതിന് ശേഷം 19 മുതൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷന്‍റെ ഡെലിവറികൾ നടത്തുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

The S1 Pro+ Gen 3 houses a 5.2kWh battery. (Image Credit: Ola Electric)
മോഡൽവില
S1 Pro+ Gen 3Rs 1,90, 338
Roadster X+Rs 1,89,999

സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒലയുടെ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓല S1 പ്രോ+ ജെൻ 3 ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ, ഏഥർ 450X, ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് എസ്ടി 5.1, ബജാജ് ചേതക് 3501, ഹീറോ വിഡ വി1 പ്രോ എന്നിവയുമായി ഇത് മത്സരിക്കുന്നു. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓല റോഡ്സ്റ്റർ എക്സ്+ രാജ്യത്ത് റിവോൾട്ട് ആർവി400, ഒബെൻ റോർ, മാറ്റർ ഏറ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

The Roadster X+ Champions Edition packs a 9.1kWh battery (Image Credit: Ola Electric)

ഒല ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ: ബാറ്ററി പായ്ക്ക്
ഒല എസ്1 പ്രോ+ ജെൻ 3 ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷനിൽ 5.2kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് 17.43 bhp പരമാവധി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും മണിക്കൂറിൽ 130kmph പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏഴ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന് 320 കിലോമീറ്റർ ഐഡിസി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. 2.1 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. എസ്1 പ്രോ+ ജെൻ 3 ഹൈപ്പർ, സ്പോർട്സ്, നോർമൽ, ഇക്കോ റൈഡിങ് മോഡുകൾ നൽകുന്നു.

അതേസമയം ഒല റോഡ്സ്റ്റർ എക്‌സ്+ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷനിൽ 9.1kWh ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇത് 14.75 bhp പരമാവധി പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും മണിക്കൂറിൽ 125 കിലോമീറ്റർ പരമാവധി വേഗത കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 8 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിന് 2.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ 500 കിലോമീറ്റർ വരെ IDC സർട്ടിഫൈഡ് റേഞ്ചും ഇതിനുണ്ട്. ഇതിൽ സ്‌പോർട്, നോർമൽ, ഇക്കോ റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്റർ ബാറ്ററി വാറന്‍റി ലഭിക്കും. ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതായിരിക്കും ബാധകമാവുക.

ഒല ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ
ഓല എസ്1 പ്രോ+ ജെൻ 3 ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷൻ അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അതേ സവിശേഷതകളോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, ടെയിൽലൈറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡിജിറ്റൽ കീ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലേർട്ട്, റിവേഴ്‌സ് മോഡ്, വെക്കേഷൻ മോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളുണ്ട്.

സമാനമായി ഓല റോഡ്‌സ്റ്റർ എക്‌സ്+ ചാമ്പ്യൻസ് എഡിഷനിലും അതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ അതേ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 4.3 ഇഞ്ച് കളർ എൽസിഡി ഡിസ്‌പ്ലേ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്രേക്ക് ബൈ വയർ, റിവേഴ്‌സ് മോഡ്, അഡ്വാൻസ്‌ഡ് റീജൻ തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

