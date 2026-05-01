വമ്പൻ പെർഫോമൻസും അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ബാറ്ററി സാങ്കേതകവിദ്യയും: പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഒബെൻ; ആദ്യം വാങ്ങുന്ന 10,000 പേർക്ക് 25,000 രൂപ കിഴിവ്

1.25 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയതെങ്കിലും ആദ്യത്തെ 10,000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 99,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകും. സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Oben Rorr Evo electric scooter launched In India (Image Credit: Oben Electric)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 4:41 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഒബെൻ ഇലക്ട്രിക്. ഒബെൻ റോർ ഇവോ ഒരു നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ മോഡലായാണ് സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.25 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് (എക്‌സ്-ഷോറൂം) ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യത്തെ 10,000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 99,999 രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിൽ വാങ്ങാനാവുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. നിലവിൽ ഇതിന്‍റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 മെയ് 30 ഓടെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

യതാർത്ഥ വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)		ലോഞ്ച് വില
(എക്‌സ്‌-ഷോറൂം)		ഡെലിവറി
Rs 1,24,999Rs 99,9992026 മേയ് 30

ഒബെൻ റോർ ഇവോ: ഡിസൈൻ
പ്രൊജക്‌ടർ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിആർഎല്ലുകളും ഉള്ള മസ്‌ക്കുലിൻ ലുക്കുള്ള ഒരു ഷാർപ്പ് ഡിസൈനാണ് റോർ ഇവോയ്ക്കുള്ളത്. ബാറ്ററി തണുപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന സംയോജിത എയർ ചാനലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബെല്ലി പാൻ ഇതിന് പൂരകമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശിൽപരൂപത്തിലുള്ള മുൻഭാഗമുണ്ട്. പിൻവശത്ത്, ഒരു ഷാർപ്പ് ടെയിൽ സെക്ഷനും സ്ട്രീറ്റ്‌ഫൈറ്റർ സ്റ്റൈലിംഗിൽ വെളുത്ത സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഉള്ള സിംഗിൾ-പീസ് സീറ്റും ഉണ്ട്.

ഒബെൻ റോർ ഇവോ: ഫീച്ചറുകൾ
ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ, എസ്എംഎസ് അലേർട്ടുകൾ, മ്യൂസിക് കൺട്രോളുകൾ, ഒരു ട്രിപ്പ്മീറ്റർ എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന 8 ഇഞ്ച് കളർ ടിഎഫ്‌ടി ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. റൈഡർമാർക്ക് നാല് റൈഡിങ് മോഡുകളിൽ നിന്നും നാല് ഡിസ്‌പ്ലേ തീമുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

സ്‌മാർട്ട്ഐക്യു എഐ റൈഡിങ് മോഡ് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. ഇത് റൈഡിങ് പാറ്റേണുകൾ തത്സമയം വിശകലനം ചെയ്യുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള റേഞ്ച് 15 ശതമാനം വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളിൽ എമർജൻസി അസിസ്റ്റോടുകൂടിയ ഫാൾ അലേർട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് വാഹനം എവിടെയെങ്കിലും വീണ് അപകടമുണ്ടായാൽ കണ്ടെത്തുകയും ഒബെൻ ആപ്പ് വഴി അടിയന്തര കോൺടാക്റ്റുകളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യൂണിഫൈഡ് ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവർ അലേർട്ട് സിസ്റ്റം, മോഷണ സംരക്ഷണം, റിമോട്ട് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ, ജിയോ-ഫെൻസിംഗ്, റൈഡ് ഹിസ്റ്ററി, റിമോട്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, ഫൈൻഡ് മൈ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ മറ്റ് അധിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒബെൻ റോർ ഇവോ: പെർഫോമൻസ്, റേഞ്ച്
ഒരു സെന്‍റർ-മൗണ്ടഡ് ഇന്‍റീരിയർ പെർമനന്‍റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ (ഐപിഎംഎസ്എം) ആണ് റോർ ഇവോയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 12.06 ബിഎച്ച്പി പവറും 250 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്രഷറിനിടയിലും ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അപൂർവ എർത്ത് വസ്തുക്കൾ ഈ മോട്ടോർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.

യഥാർത്ഥ ഒബെൻ റോറുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മോട്ടോർ 40 ശതമാനം കൂടുതൽ ഒതുക്കമുള്ളതാണ്. ഇതിൽ 33 ശതമാനം കുറവ് സജീവ കാന്തിക മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ 20 ശതമാനം കൂടുതൽ പവർ നൽകുന്നു. ഇതിൽ ഒരു സിംഗിൾ-സ്റ്റേജ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിനെ 3 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-40 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ എത്താനും 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ എത്താനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ഇക്കോ മോഡിൽ, ചാർജ് ലാഭിക്കുന്നതിനായി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഈ മോട്ടോർ IP68-റേറ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. 3.4 kWh ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 180 കിലോമീറ്റർ IDC- സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ റേഞ്ച് നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് 150 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഒബെൻ പ്ലഗ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് 90 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 0 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

കൂടാതെ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഒരു ഓൺബോർഡ് ചാർജറും ഉൾപ്പെടുന്നു. വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്റർ വാറന്‍റിക്ക് പകരം 8 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 80,000 കിലോമീറ്റർ ദീർഘിപ്പിച്ച ബാറ്ററി വാറന്‍റി തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

