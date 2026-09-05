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എഐ ജോലികൾ ഇനി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റാകും; വലിയ ടാസ്‌ക്കുകളെ ചെറുതായി വിഭജിക്കാൻ 'പെയർ', പുതിയ ടൂൾ അവതരിപ്പിച്ച് എൻവിഡിയ

ഒരേ ഹോം നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ പങ്കിടാൻ എഐ ഏജന്‍റുമാരെ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത്. എൻവിഡിയ പെയർ നിലവിൽ വിൻഡോസ്, മാക്‌ഒഎസ്, ലിനക്‌സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

WHAT IS NVIDIA PAIR NVIDIA PAIR USES HOW NVIDIA PAIR WORKS എൻവിഡിയ പെയർ
Nvidia PAIR currently supports Windows, macOS, and Linux computers. (Image Credit: NVIDIA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 4:08 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഗോള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് വിപ്ലവത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയ പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കി. പേഴ്‌സണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് റൂട്ടർ (PAIR) എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ടൂളിന്‍റെ ബീറ്റാ പതിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഒരേ ഹോം നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ പങ്കിടാൻ എഐ ഏജന്‍റുമാരെ അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത്.

വലിയ ടാസ്‌ക്കുകളെ ചെറുതായി വിഭജിക്കുന്ന എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. അതായത്, ഈ ഉപകരണം വഴി ഒരു വീട്ടിലെ വൈഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കിലുള്ള വിവിധ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്കും ഫോണുകൾക്കും പരസ്‌പരം അവയുടെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ പങ്കുവെയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കും. വലിയ എഐ ജോലികൾ ചെറുതാക്കി പല ഡിവൈസുകളിലേക്ക് വീതിച്ച് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രം ജോലികളുടെ അമിതഭാരം വരുന്നത് കുറയ്‌ക്കാം. ഒരേസമയം മറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജോലികൾ തീർക്കുന്നതിനാൽ സമയവും ലാഭിക്കാം.

സാധാരണ ഒന്നിലധികം ടാസ്‌ക്കുകൾ ഒരേസമയം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ, പലപ്പോഴും ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. PAIR ഈ ടാസ്‌ക്കുകൾ നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ലഭ്യമായ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കാം.

എൻവിഡിയ പെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

Nvidia PAIR എന്ന ഉപകരണം എഐ മോഡലുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന Ollama, LM Studio പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾക്ക് പകരമുള്ള ഒന്നല്ല. പകരം, ഇതൊരു ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വൈ-ഫൈ നെറ്റ്‌വർക്കിന് കീഴിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ള എഐ മോഡൽ ഉപകരണത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ ഈ ടൂൾ പ്രധാനമായും ചെയ്‌തുതരും. ശേഷം ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉപകരണത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും, റിസൾട്ട് തിരികെ പ്രധാന ആപ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ എഐ ജോലിയും ഇപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ഉപകരണത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായും നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരൊറ്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം, ഒരേ സമയം പല ജോലികൾ പല കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലായി വേഗത്തിൽ ചെയ്തുതീർക്കാമെന്ന് മാത്രം.

WHAT IS NVIDIA PAIR NVIDIA PAIR USES HOW NVIDIA PAIR WORKS എൻവിഡിയ പെയർ
Flowchart showing how Nvidia PAIR works (Image Credit: NVIDIA)

ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം?

നിലവിൽ PAIR വിൻഡോസ്, മാകോസ്, ലിനക്‌സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് Nvidia GeForce RTX 20 സീരീസ് ഗ്രാഫിക്‌സ് കാർഡുകൾ, പുതിയ Nvidia RTX PRO വർക്ക്‌സ്റ്റേഷൻ കാർഡുകൾ, Nvidia DGX സ്പാർക്ക് മെഷീനുകൾ, M4 ചിപ്പുകളോ അതിലും പുതിയതോ ആയ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

PAIR: ആവശ്യകതയെന്ത്?

"മൾട്ടി-ഏജന്‍റ്" എഐ സിസ്റ്റങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സജ്ജീകരണം ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് എൻവിഡിയ പറയുന്നു. അതായത്, ഒരു പ്രധാന എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് വലിയ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റ് ചില ചെറിയ ഏജന്‍റുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. 5 ചെറിയ സഹായികളെ വെച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു ജോലി തീർക്കാൻ ഏകദേശം 18 മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടി വന്നു. അതേസമയം പെയർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ജോലി മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വീതിച്ചു നൽകിയപ്പോൾ വെറും 9 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർന്നു. അതായത് പകുതി സമയവും ലാഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇത് ഒറ്റത്തവണ നടത്തിയ പരീക്ഷണം മാത്രമാണെന്നും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സജ്ജീകരണങ്ങളിലും ഇതേ ഫലം ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും Nvidia വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

PAIR ആപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വളരെ നിശബ്‌ദമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാനും പോകാനും സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ലീപ്പ് മോഡിലേക്ക് പോവുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവരുടെ പിസി ഗെയിം കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ജോലി തനിയെ മറ്റൊരു ഫ്രീ ആയ ഉപകരണത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും.

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