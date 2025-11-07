ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സ്‌ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്‌ത പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ന്യൂമെറോസ് മോട്ടോഴ്‌സ്: 64,999 രൂപ വിലയിൽ എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി

മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളായാണ് ന്യൂമെറോസ് മോട്ടോഴ്‌സ് പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ട്രാഫിക് റെഡ്, പ്യുവർ വൈറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

Numeros Motors Launched N First EV Electric Scooter in India (Photo - Numeros Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ന്യൂമെറോസ് മോട്ടോഴ്‌സ് പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി' എന്ന പേരിലുള്ള പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ 64,999 രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. അർബൻ യുവതയെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്‌ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി പുറത്തിറക്കിയത്. 'ഡിപ്ലോസി'ന് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറാണിത്.

ആമുഖ ഓഫറായാണ് കമ്പനി 64,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുതിയ സ്‌കൂട്ടർ നൽകുക. അതും ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 1,000 ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഓഫർ. ഇതിന് ശേഷം ഈ സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ വില കൂടും. എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് 4,99 രൂപ നൽകി ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനാവും. ഇതിന്‍റെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകളും, വിലയും, അവയുടെ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Numeros n-First EV scooter (Photo - Numeros Motors)

"ചേഞ്ച് യുവർ വൈബ്" എന്ന ടാഗ്‌ലൈനിലാണ് കമ്പനി ഈ സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈൻ സ്ഥാപനമായ വീലാബുമായി സഹകരിച്ചാണ് എൻ-ഫാസ്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ദൈനംദിന നഗര യാത്രയ്‌ക്കായി താങ്ങാനാവുന്ന വില, വിശ്വാസ്യത, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയെന്നാണ് ന്യൂമെറോസ് പറയുന്നത്.

ന്യൂമെറോസ് എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി: സവിശേഷതകൾ
ന്യൂമെറോസ് എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ എൻ-ഫസ്റ്റ് മാക്‌സ്, എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ്, എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ് പ്ലസ് എന്നീ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ബാറ്ററി പായ്‌ക്കിന് അനുസരിച്ചാണ് വേരിയന്‍റാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ-ഫസ്റ്റ് മാക്‌സ്, എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ് മോഡലുകൾ 2.5 കിലോവാട്ടിലും എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ് പ്ലസ് 3 കിലോവാട്ടിലും ആണ് ലഭ്യമാവുക. ഇതിലെ ഉയർന്ന വേരിയന്‍റിന് 84,999 രൂപ ആണ് വില. ട്രാഫിക് റെഡ്, പ്യുവർ വൈറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. സ്ഥിരത, സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് ഈ സ്‌കൂട്ടർ വരുന്നത്. പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

Instrument cluster of the Numeros n-First EV scooter (Photo - Numeros Motors)
  • 16 ഇഞ്ച് ചക്രങ്ങൾ (സ്‌കൂട്ടറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച സ്ഥിരതയ്ക്കായി ചെറിയ വീൽസ്)
  • റൈഡിങ് മോഡുകൾ
  • റിവേഴ്‌സ് അസിസ്റ്റ്
  • മികച്ച താപനില മാനേജ്മെന്റിനായി ലിക്വിഡ് ഇമ്മർഷൻ-കൂൾഡ് ലി-അയൺ ബാറ്ററി
  • 159 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്
  • റിമോട്ട് ലോക്കിങ്, തെഫ്‌റ്റ്, ടോ അലേർട്ടുകൾ, ജിയോ-ഫെൻസിങ്, റൈഡ് ഡാറ്റ ട്രാക്കിങ് എന്നിവയുള്ള IoT കണക്റ്റിവിറ്റി സ്യൂട്ട്
  • സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുള്ള OTA (ഓവർ-ദി-എയർ) അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
Numeros n-First EV scooter (Photo - Numeros Motors)
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾഎൻ-ഫസ്റ്റ് മാക്‌സ്
(2.5 kWh)		എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ്
(2.5 kWh)		എൻ-ഫസ്റ്റ് ഐ മാക്‌സ് പ്ലസ്
(3.0 kWh)
റൈഡിങ് മോഡുകൾഇക്കോ, നോർമൽഇക്കോ, നോർമൽഇക്കോ, നോർമൽ, സ്‌പോർട്ട്
ബാറ്ററിലിഥിയം-അയൺ ലിക്വിഡ്
ഇമ്മേഴ്‌ഷൻ കൂൾഡ്		ലിഥിയം-അയൺ ലിക്വിഡ്
ഇമ്മേഴ്‌ഷൻ കൂൾഡ്		ലിഥിയം-അയൺ
ബാറ്ററി ശേഷി2.5 കിലോവാട്ട് 2.5 കിലോവാട്ട് 3 കിലോവാട്ട്
അംഗീകൃത IDC റേഞ്ച് 91 കിലോമീറ്റർ വരെ91 കിലോമീറ്റർ വരെ109 കിലോമീറ്റർ വരെ
ചാർജിംഗ് സമയം
(0–100 %)		5–6 മണിക്കൂർ5-6 മണിക്കൂർ7–8 മണിക്കൂർ
മോട്ടോർ പീക്ക് പവർ1.8 കിലോവാട്ട്1.8 കിലോവാട്ട്2.5 കിലോവാട്ട്
പരമാവധി വേഗത55 km/h55 km/h70 km/h

എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി കടുത്ത ചൂട് മുതൽ തണുപ്പ് വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പരിതസ്ഥിതികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019ലാണ് ന്യൂമെറോ മോട്ടോഴ്‌സ് പ്രവർത്തമാരംഭിച്ചത്. ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, കൊച്ചി, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ ഡീലർ ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ച് വരികയാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണികളിലും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഈ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനൊപ്പം 3 വർഷം/30,000 കിലോമീറ്റർ വാറന്‍റിയും ലഭിക്കും. കൂടാതെ, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60,000 കിലോമീറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറണ്ടിയും ലഭിക്കും.

