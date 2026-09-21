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സിഎംഎഫ് ഇനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാകും, ഗവേഷണവും വികസനവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ: കാൾ പെ
ഇന്ത്യൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ ഉത്പ്പാദനം എന്നത് ആദ്യപടി മാത്രമാണെന്നും ഗവേഷണവും വികസനവുമാണ് പൂർണ വിജയത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ഘട്ടമെന്നും കാൾ പെ പറയുന്നു.
Published : September 21, 2026 at 8:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നത്തിങിന്റെ സബ്-ബ്രാൻഡായ സിഎംഎഫ് ഇനി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായി മാറുമെന്ന് സിഇഒ കാൾ പെ. കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും ഇന്ത്യൻ ഓഹരി ഉടമകളുടെ കൈവശമായിരിക്കുമെന്നും തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവേഷണ-വികസന (R&D) വിഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. 'നത്തിങ്' കമ്പനിക്ക് പങ്കാളിയും ഓഹരി ഉടമയുമായി മാത്രമേ സ്ഥാനമുണ്ടാകൂ എന്നും കാൾ പെ വ്യക്തമാക്കി.
ലോകത്ത് ആദ്യമായി വലിയ തോതിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജപ്പാൻ, കൊറിയ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്. പിന്നീട് അവർ സ്വന്തമായി വലിയ ആഗോള ബ്രാൻഡുകൾ വളർത്തിയെടുത്തു. ഈ പട്ടികയിലേക്ക് അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയാണെന്ന് കാൾ പെഇ പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ അവസരങ്ങളേറെ
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാവാണ് ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കളുള്ളത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്ത് മികച്ച കഴിവുള്ളവരും രാജ്യത്തുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥിതി ഉടൻ മാറുമെന്ന് കാൾ പേ പറയുന്നു.
2015-ൽ ഇന്ത്യൻ ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിപണിയുടെ പകുതിയോളം പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. സാംസങ്ങിനെപ്പോലും പിന്നിലാക്കിയ ബ്രാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിദേശ കമ്പനികൾ രംഗത്തെത്തി. മികച്ച എഞ്ചിനീയറിങ്, മികച്ച ക്യാമറ, മികച്ച ഡിസൈൻ, മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത എന്നിവയുമായാണ് മറ്റ് വിദേശ ബ്രാൻഡുകൾ എത്തിയത്. വിദേശത്തുനിന്നും തയ്യാറാക്കിയ ഡിസൈനുകൾ വാങ്ങി അതിന്റെ ബാക്ക് കവർ മാത്രം മാറ്റി സ്വന്തം ലോഗോ പതിപ്പിച്ചു വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇത് കാരണം, 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകളുടെ വിപണി വിഹിതം ഒരു ശതമാനത്തിലും താഴെയായി കുറഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
September 21, 2026
സിഎംഎഫിന്റെ ഗവേഷണ-വികസന വിഭാഗവും ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു മികച്ച ഫോൺ നിർമിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഘടന, നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ, താപനില നിയന്ത്രണം, ഈടുനിൽപ്പ് എന്നിവ എഞ്ചിനീയറിങിലൂടെ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറ സെൻസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഇമേജിങ് സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തമായി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിക്കുകയും വർഷങ്ങളോളം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഡിസൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ ആന്റിനകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം. ഡിസ്പ്ലേകൾ, ചിപ്സെറ്റുകൾ, ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവ വിതരണക്കാരുമായി ചേർന്ന് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും സംയുക്തമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഗവേഷണ-വികസന വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യകത.
ഈ ജോലികളെല്ലാം നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ബ്രാൻഡിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം എഞ്ചിനീയർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ബ്രാൻഡുകൾ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് എതിരാളികളോട് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. മികച്ചൊരു ബ്രാൻഡ് വിപണിയിൽ വരുമ്പോൾ, ഇത്തരക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമിതാണ്. അതിനാൽ, സ്വന്തം ഫോണിനായി ഗവേഷണവും വികസനവും നടത്തുന്ന ബ്രാൻഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരുന്നതെന്ന് കാൾ പേ പറഞ്ഞു. ഉപകരണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ ഗവേഷണ-വികസന വിഭാഗം സ്വന്തമായുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ വർഷവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം
ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന 99% ഫോണുകളും രാജ്യത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദനം നടത്തണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു വിജയമാണ്. എന്നാൽ ഉൽപ്പാദനം എന്നത് ആദ്യപടി മാത്രമാണെന്ന് കാൾ പേ പറയുന്നു. ഗവേഷണവും വികസനവുമാണ് (R&D) പൂർണ വിജയത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ഘട്ടം. നിലവിൽ ഒരു ഫോണിന് ആവശ്യമായ മിക്ക സാങ്കേതികവിദ്യകളും വിദേശത്താണ് ഉള്ളത്.
ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം 15 കോടിയിലധികം വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നത്തിങ് സിഇഒ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയെ ഒരു കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിനായി, എഞ്ചിനീയറിങ് രംഗത്ത് ആവശ്യകത സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ആവശ്യമാണ്. 'നത്തിങ്' കമ്പനിക്ക് ഇതിനകം തന്നെ സ്വന്തമായി 'നത്തിങ് ഒഎസ്' ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമായും കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആൻഡ്രോയിഡ് സംവിധാനമാണിത്. ക്യാമറ പ്രോസസ്സിംഗും മറ്റ് സവിശേഷതകളും എല്ലാം കമ്പനി സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചതാണ്.
2021 മുതൽ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആൻഡ്രോയിഡ് അനുഭവമായി നത്തിങിന്റെ ഈ ഒഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ കമ്പനിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ, ചിപ്സെറ്റ്, ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവ വിതരണക്കാരുമായി ചേർന്ന് നേരിട്ടാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2025-ൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപ-ബ്രാൻഡാണ് സിഎംഎഫ് എന്നും കാൾ പേ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രതിവർഷം 10 കോടി ഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് കാൾ പേ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ഒഎസ് ടീം, ക്യാമറ ടീം, എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്താനുള്ള കമ്പനിയുടെ കരുത്ത്. ചൈനയിലും സമാനമായ ഒരു വളർച്ചാ ഘട്ടം താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കാൾ പേ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ സഹായിക്കാൻ കാൾ പേ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. സിഎംഎഫിനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായി മാറ്റുന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള വഴിയാണ് അദ്ദേഹം തുറന്നിരിക്കുന്നത്.
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