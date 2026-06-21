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വൻ വിലക്കുറവിൽ സ്മാര്ട്ട് ഫോണ് വിപണി കീഴടക്കാൻ "നത്തിങ്" ബി സീരീസ് വരുന്നു, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്
ബജറ്റ് ഫോണുകളായ 'എ-സീരീസിനേക്കാൾ' കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ മോഡലായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന
Published : June 21, 2026 at 12:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ 'നത്തിങ്' ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിരയായ 'ബി-സീരീസ്' അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാൻഡിലിലൂടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു ടീസർ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ബജറ്റ് ഫോണുകളായ 'എ-സീരീസിനേക്കാൾ' കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ മോഡലായിരിക്കും ഇതെന്നാണ് സൂചന.
നിലവിൽ ബജറ്റ് ഫോൺ സ്രേണിയിലുള്ള സിഎംഎഫ് ഫോൺ പ്രോജക്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ചാണ് നത്തിങ് പുതിയ ബി സീരിസിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ മിതമായ നിരക്കിൽ എ സീരീസ് പുറത്തിറക്കുന്നതിനൊപ്പം നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെയും വയർലെസ് ഓഡിയോ ഉത്പ്പനങ്ങളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് അഞ്ചിന് പുറത്തിറങ്ങിയ നത്തിങ് ഫോൺ (4a), നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ എന്നിവയും 2024 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നത്തിങ് ഇയർ (എ) ഇയർബഡുകളും രാജ്യത്തെ നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നിരയിൽ ഉംപ്പെടുന്നവയാണ്.
It's (b)eginning. pic.twitter.com/DWKwwggAf0— Nothing India (@nothingindia) June 19, 2026
സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏകദേശം 20,000 രൂപക്ക് താഴെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനകം പുറത്തിറങ്ങിയ നത്തിങ്ഫോൺ 4a സീരീസിനോട് സമാനമായ ഡിസൈനും പ്രോസസറും പുതിയ ഫോണിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
നത്തിങ് ഫോൺ (4a): സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1.5k റെസല്യൂഷനമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫോണിനുള്ളത്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോണുകൾക്ക് ശക്തിപകരുക. 8GB, 12GB റാം ഓപ്ഷനുകളിലും 128GB, 256GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലും ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
June 18, 2026
OIS പിന്തുണയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി സെൻസർ, ഒരു അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ്, 3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം പിന്തുണയുള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മികച്ച സെൽഫികൾക്കായി 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 50W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,400mAh ബാറ്ററി ആണ് ഈ ഫോണുകളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത.
Sometimes it's fun to (b)eat around the (b)ush. pic.twitter.com/oyzbitoePp— Nothing India (@nothingindia) June 20, 2026
പുതിയ ഉപകരണത്തിൽ 63 മിനി-എൽഇഡികളും ആറ് വ്യക്തിഗതമായി അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന സോണുകളും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്ലിഫ് ബാർ ഇൻ്റർഫേസും ഉണ്ട്. ഗ്ലിഫ് ടൈമർ, എസൻഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഗ്ലിഫ് ടോർച്ച്, ക്യാമറ കൗണ്ട്ഡൗൺ, ഫ്ലിപ്പ് ടു റെക്കോർഡ്, ഫ്ലിപ്പ് ടു ഗ്ലിഫ്, ഗ്ലിഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഗ്ലിഫ് ബാർ ജനറേറ്റീവ് റിംഗ്ടോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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