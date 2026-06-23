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സാധാരണക്കാർക്കായി നത്തിങിന്‍റെ വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ: ലോഞ്ച് ജൂലൈ 7ന്

ബജറ്റ്-അധിഷ്‌ഠിത മോഡലാണ് പുതിയ സീരിസിന് കീഴിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോണായ നത്തിങ് ഫോൺ (4b). ലോഞ്ച് ജൂലൈ 7ന്.

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Nothing Phone (4b) will be the first b-series smartphone from the brand (Image Credits: YouTube/ Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 6:06 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ നത്തിങ് ഇന്ത്യയിൽ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസായ'ബി-സീരിസ്" പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 ജൂലൈ 7ന് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സീരിസിലെ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

പുതിയ സീരിസിന് കീഴിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോണായ നത്തിങ് ഫോൺ (4b) ബജറ്റ്-അധിഷ്ഠിത മോഡലായിരിക്കും. വില കുറഞ്ഞ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തെരയുന്ന സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ബജറ്റ് ഫോണുകളുള്ള'എ-സീരീസിനേക്കാൾ' കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ മോഡലായിരിക്കും ഇതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

നിലവിൽ ബജറ്റ് ഫോൺ ശ്രേണിയിലുള്ള സിഎംഎഫ് ഫോൺ പ്രോജക്‌ടുകൾ മാറ്റിവെച്ചാണ് നത്തിങ് പുതിയ ബി സീരിസിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏകദേശം 20,000 രൂപക്ക് താഴെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനകം പുറത്തിറങ്ങിയ നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരീസിനോട് സമാനമായ ഡിസൈനും പ്രോസസറും പുതിയ ഫോണിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും പേരും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ബാനർ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്.

സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയ്‌ക്ക് പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല
സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയ്‌ക്ക് ഈ വർഷം പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് അടുത്തിടെ കമ്പനിയുടെ സഹസ്ഥാപകനായ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫോണിന്‍റെ പിൻഗാമിയെ പുറത്തിറക്കുന്നതിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് മെമ്മറിയുടെ വില കൂടുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

നിലവിലെ വിലവർധനവ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിച്ച വിലയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് നിലവിലെ അതേ വില വിഭാഗത്തിൽ ഒരു സിഎംഎഫ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ കമ്പനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തവണ പുതിയ സിഎംഎഫ് ഫോൺ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ പുതുതായി ഫോൺ പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ, കമ്പനിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കേണ്ടി വരും. കമ്പനിയുടെ നിലവാരം പാലിക്കാത്ത ഫോണുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ തീരുമാനം തുറന്നു പറയുന്നതാണ് ഇഷ്‌ട്ടപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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