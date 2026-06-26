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50 എംപി ക്യാമറയും സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്‌സെറ്റുമായി നത്തിങിന്‍റെ വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ 5,000mAh-ൽ കൂടുതലുള്ള ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും ക്വാൽകോമിന്‍റെ 6-സീരീസ് പ്രോസസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ടിപ്‌സ്റ്റർ സൂചന നൽകുന്നു.

NOTHING PHONE 4B LEAKS NOTHING PHONE 4B CHIPSET NOTHING PHONE 4B DESIGN നത്തിങ് ഫോൺ 4 ബി
Nothing Phone 4b key specifications tipped (Image credit: Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 5:56 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ നത്തിങ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 'ബി-സീരിസ്' സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 ജൂലൈ 7ന് നത്തിങ് ഫോൺ (4b) എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും വെളിപ്പെടുത്തി.

ബജറ്റ്-അധിഷ്‌ഠിത മോഡലായ നത്തിങ് ഫോൺ (4b) ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 6.7 ഇഞ്ച് 120Hz ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ ചോർത്തി. 5,000mAh-ൽ കൂടുതലുള്ള ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററി പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും ക്വാൽകോമിന്‍റെ 6-സീരീസ് പ്രോസസർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ടിപ്‌സ്റ്റർ സൂചന നൽകുന്നു.

വില കുറഞ്ഞ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തെരയുന്ന സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. നീല നിറത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയായിരിക്കും ഇത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന വിവരമനുസരിച്ച് നത്തിങ് ഫോൺ (4b)-ൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

നത്തിങ് ഫോൺ (4b): പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ടിപ്‌സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാർ എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ (4b)-ന് 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് AMOLED സ്‌ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. Snapdragon 6 Gen 4 SoC ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക.

സമീപകാല ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബെഞ്ച്മാർക്ക് ലിസ്റ്റിങിൽ ഫോണിന് 8 ജിബി റാം പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമുണ്ടെന്നും സൂചനയുണ്ട്. A005 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് സമീപകാല ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1,088 സിംഗിൾ-കോർ സ്‌കോറും 3,155 മൾട്ടി-കോർ സ്‌കോറും കാണിച്ചു.

ഇതിൽ 50 എംപി പ്രൈമറി പിൻ ക്യാമറ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. സെക്കൻഡറി സെൻസറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ടിപ്‌സ്റ്റർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക ടീസറുകളിലൂടെ നത്തിങ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5,400mAh ബാറ്ററിയും ഇതിനുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

8GB + 128GB, 8GB + 256GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4b ലഭ്യമാവുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടിപ്സ്റ്റർ ഫിനിഷുകളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രൊമോഷണൽ മെറ്റീരിയലിലുടനീളം ഇളം നീല നിറത്തിൽ ഫോൺ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന് ഒന്നിലേറെ നിറങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിറം നീല ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പതിവായി വരുന്ന സെഗ്‌മെന്‍റഡ് ഗ്ലിഫ് ഇന്‍റർഫേസ് ഇല്ലെന്ന് നത്തിങ് ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പകരം ക്യാമറ ഐലൻഡിന്‍റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു കോം‌പാക്റ്റ് തിരശ്ചീന ഗ്ലിഫ് ബാർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ലൈറ്റിങ് ഘടകം വിഷ്വൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ, ആപ്പ്-നിർദ്ദിഷ്ട അലേർട്ടുകൾ എന്നിവ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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