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സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ 'നത്തിങ് ഫോൺ 4ബി' പുറത്തിറക്കും: സ്ഥിരീകരണവുമായി കമ്പനി
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിന്റെ ഏത് ചിപ്സെറ്റാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : June 30, 2026 at 5:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനിയായ നത്തിങ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ 'ബി-സീരിസ്' സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 ജൂലൈ 7ന് നത്തിങ് ഫോൺ (4b) എന്ന പേരിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി അടുത്തിടെയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പിന്നാലെ ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും ചിപ്സെറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഓരോന്നായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗണിന്റെ ഏത് ചിപ്സെറ്റാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും മറ്റ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ് ആണെന്നാണ്.
Powered by Snapdragon.— Nothing India (@nothingindia) June 29, 2026
Phone (4b).
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/tVkDgQ7fJL
മാത്രമല്ല, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകളും കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും പിന്നിൽ ഗ്ലിഫ് ബാർ ഇന്റർഫേസും നത്തിങ് ഫോൺ 4-ൽ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നീല കളർ ഓപ്ഷനിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നും കമ്പനി പങ്കിട്ട വീഡിയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Phone (4b).— Nothing India (@nothingindia) June 25, 2026
7 July, 3:30 PM. pic.twitter.com/RM03JFJ7Jr
ഇതിനു പുറമെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മറ്റ് വീഡിയോകൾ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ കൂടി ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകുന്നു. നത്തിങ് ഫോൺ 4b-യുടെ ചിപ്സെറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റ് സവിശേഷതകളൊന്നും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Nothing Phone 4b About Phone Confirmed.#nothingphone4b pic.twitter.com/FODw6A3qmw— Almighty Tech (@almightytech12) June 28, 2026
നത്തിങ് ഫോൺ 4b: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
യൂട്യൂബർ ആൾമൈറ്റി ടെക് (@almightytech12) വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 4b-യുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രങ്ങൾ X-ലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ (GSMArena വഴി) പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ നീല നിറങ്ങളിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് കമ്പനി ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ചിത്രങ്ങൾ കറുപ്പ്, പർപ്പിൾ, വെള്ള നിറങ്ങളിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4b കാണിക്കുന്നു.
ക്വാൽകോമിന്റെ ഒക്ട കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുകയെന്നും ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് 4.1 ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവുമെന്നും കരുതുന്നു.
6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 4b-യിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. 6.7 ഇഞ്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രീകൃത ഹോൾ പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ലഭിക്കുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വിവരം.
ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 8 എംപി സെക്കൻഡറി ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 16 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡിസൈനും ചിപ്സെറ്റും ഒരൊറ്റ കളർ ഓപ്ഷനും മാത്രമേ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുൻപെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ തന്നെ കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ജൂലൈ 7ന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകീട്ട് 3.30നാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 4b ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. സ്പെസിഫിക്കേഷനും വിലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി ലോഞ്ച് വേളയിൽ പുറത്തുവിടും. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവുക.
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