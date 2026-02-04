ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നത്തിങിന്റെ പുതിയ ഫോൺ സീരിസ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് മാർച്ചിൽ: ഫോൺ 4എ സീരിസിൽ സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളുമായി ആയിരിക്കും നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ് പുറത്തിറക്കുക. 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : February 4, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിപണി കീഴടക്കാൻ മിഡ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 4എ സീരിസ് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സീരിസിൽ ആകെ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ ആയിരിക്കും ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. 2026 മാർച്ചിൽ രണ്ട് ഫോണുകളും പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) വെബ്സൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2025 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ നത്തിങ് ഫോൺ 3എയേക്കാൾ അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നത്തിങ് ഫോൺ 3a, ഫോൺ 3a പ്രോ എന്നിവയാണ് ഫോൺ 3എ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്.
ഈ വർഷം ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണും പുറത്തിറക്കാൻ നത്തിങ് പദ്ധതിയിടുന്നില്ലെന്ന വിവരമാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്നത്. മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നതിലായിരിക്കും കമ്പനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്.
വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 4എ സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. നത്തിങ് ഫോൺ 4a, നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നിവ ഉടൻ പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്: ലോഞ്ച് തീയതി
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലെ ജനപ്രിയ ടിപ്സ്റ്ററായ യോഗേഷ് ബ്രാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരീസ് മാർച്ച് ആദ്യം ആഗോള വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും മാർച്ച് 5ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതുശരിയാണെങ്കിൽ മുൻഗാമിയായ നത്തിങ് ഫോൺ 3a സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയ അതേസമയത്ത് നത്തിങ് ഫോൺ 4 എ സീരിസും പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും.
Nothing 4a & 4a Pro set to launch globally by early March— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 3, 2026
Tentative date : March 5th
Highlight:
- Upgraded storage (UFS3.1)
- New Design
- Marginal battery bump
- Snapdragon chipset
- Higher price
നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്: സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ചോർന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, നത്തിങ് ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നിവയിൽ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഫോണിന്റെ വേഗതയും പ്രകടനവും മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഇതിനുപുറമെ, ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ അൽപ്പം വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനികളും വലിയ ബാറ്ററികളുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോസസറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് ഫോണുകളിലും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ് നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഫോൺ 4a സീരീസിന്റെ വില ഫോൺ 3a സീരീസിനേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 3a 22,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലും ഫോൺ 3a പ്രോ 27,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലും ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഫോൺ 3a സീരിസിൽ 6.7 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3000 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 3 പ്രോസസർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ സീരിസിൽ ഇതിൽ നിന്നും അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അതേസമയം നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസിന്റെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് കമ്പനി യാതൊരു വിവരവും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ തന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗികമായി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെങ്കിൽ വരും ആഴ്ചകളിൽ പുതിയ ഫോൺ സീരിസിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
