നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ് പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: വിലയും സവിശേഷതകളും ചോർന്നു

നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ, ഫോൺ 4എ പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം.

Nothing Phone 3a for representation (Image Credit: Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 5:21 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ മിഡ്‌ റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്‍റെ ഫോൺ 4എ സീരിസ് വരാനിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മാസം ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ആഗോള വിപണികളിലും നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ നത്തിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വില വിശദാംശങ്ങൾ, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നു.

കാൾ പെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ നത്തിങ് തങ്ങളുടെ 4a സീരീസ് മാർച്ച് 5 ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. നത്തിങ് ഫോൺ 4എ, ഫോൺ 4എ പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളായിരിക്കും ഈ സീരിസിലാവുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാകും ഈ ഫോൺ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

ലോഞ്ചിന് മുൻപായി തന്നെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും സവിശേഷതകളടക്കം ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ ഫോണുകൾക്ക് പിൻവശത്ത് 50 എംപി ക്യാമറയുണ്ടാകും. ഇതിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ നാല് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം പ്രോ മോഡൽ മൂന്ന് ഷേഡുകളിൽ ആവും ലഭ്യമാവുക.

നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്: ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ
ഡീലാബ്‌സിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഫ്രാൻസ്, ബെൽജിയം, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസിന്‍റെ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 409 യൂറോ (ഏകദേശം 44,000 രൂപ) വിലവരും. അതേസമയം, 12 ജിബി + 256 ജിബി കോൺഫിഗറേഷന്‍റെ ഉയർന്ന പതിപ്പിന് 449 യൂറോ (ഏകദേശം 48,000 രൂപ) വിലവരും.

ജർമ്മനിയിലെയും സ്‌പെയിനിലെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഫോൺ കുറഞ്ഞ വിലയ്‌ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കറുപ്പ്, നീല, പിങ്ക്, വെള്ള എന്നീ നിറങ്ങളിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ ലഭ്യമാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ മോഡൽ കറുപ്പ്, സിൽവർ, പിങ്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകാം. ഇതേ കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മോഡലുകൾക്കും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇന്നലെ (ഭെബ്രുവരി 17) നത്തിങ് സിഇഒ തന്‍റെ ഔദ്യോഗിക എക്‌സ്‌ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ മാർച്ച് 12ന് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഫോൺ 4a പ്രോ മാർച്ച് 26 ഓടെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 50 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.78-ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ പ്രോ മോഡലിന് 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83-ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. 32 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ടായേക്കാം.

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ടുകൾക്കും ലൈറ്റ് ആനിമേഷനുകൾക്കുമായി 63 മിനി-എൽഇഡികൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലിഫ് ബാറും ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് 50W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ഫോൺ 4a പ്രോ പിൻവശത്ത് ഗ്ലിഫ് മാട്രിക്‌സ് സവിശേഷതയുമായി എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ തുറന്നു
നത്തിങിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്റ്റോർ ഫെബ്രുവരി 14നാണ് തുറന്നത്. കാൾ പെ, കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചുമതലയുള്ള സഹസ്ഥാപകനും ആയ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ദിരാനഗറിലെ 100 ഫീറ്റ് റോഡിലാണ് റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

രാജ്യത്ത് ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലേക്കുള്ള നീക്കം ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ചുവടുവയ്പ്പായി കണക്കാക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11:00 മുതൽ രാത്രി 9:00 വരെ നത്തിങ് സ്റ്റോർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. 5,032 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്റ്റോർ ആണ് ബെംഗളൂരുവിൽ ആരംഭിച്ചത്.

നത്തിങിന്‍റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് വിശകലന സ്ഥാപനമായ ഐഡിസി ആഗോള മാധ്യമമായ ടെക്‌ക്രഞ്ചിനോട് പറഞ്ഞു. 2025 ലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ബ്രാൻഡ് നത്തിങ് ആയിരുന്നെന്നും, വർഷം തോറും കയറ്റുമതിയിൽ 85% വളർച്ചയുണ്ടായെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ഡിമാൻഡ് മനസിലാക്കി വിപണി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതാം. ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ തുറന്നേക്കാം.


