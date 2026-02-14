ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ വരുന്നു; ലോഞ്ച് മാർച്ചിലെന്ന് സൂചന
നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസിലുള്ള രണ്ട് ഫോണുകൾ 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, കളറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോർന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക്.
Published : February 14, 2026 at 1:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ മിഡ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 4എ സീരിസ് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളുമായെത്തുന്ന ഈ സീരിസ് 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും സാധ്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ ചോർന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോയുടെ ചിപ്സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്.
യൂറോപ്പ്, യുഎഇ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ EEC, TDRA, BIS എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ലിസ്റ്റിങ്.
ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഉടൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന. ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും കളർ ഓപ്ഷനുകളും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ കണ്ടെത്തിയതായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ പങ്കിട്ട ഒരു പോസ്റ്റിൽ ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
1.8GHz-ൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന നാല് എഫിഷ്യൻസി കോറുകളും, 2.4GHz-ൽ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പെർഫോമൻസ് കോറുകളും, 2.71GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്ന ഒരു പ്രൈം കോറും ഇതിൽ ഉണ്ടാകും. 12 ജിബി റാം, ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളും ലിസ്റ്റിങിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ടെസ്റ്റിൽ 707 പോയിന്റും ഹാഫ് പ്രിസിഷൻ ടെസ്റ്റിൽ 1,077 പോയിന്റും ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റിൽ 1,265 പോയിന്റും നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 4a, ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നിവയുടെ സ്റ്റോറേജ്, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ടിപ്സ്റ്റർ സുധാൻഷു അംബോർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് മോഡലുകളും 8GB റാമിലും 128GB കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിൽ എത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ പ്രോ വേരിയന്റ് കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഒരു "(a)" ബ്രാൻഡഡ് ഉപകരണത്തിന്റെ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നത്തിങ് അടുത്തിടെ ടീസർ ചെയ്തിരുന്നു. ടീസറിൽ ഈ ലൈനപ്പ് നീല, പിങ്ക്, കറുപ്പ്, വെള്ള, മഞ്ഞ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി സൂചന നൽകുന്നു.
നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസ്: ലോഞ്ച് തീയതി
സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലെ ജനപ്രിയ ടിപ്സ്റ്ററായ യോഗേഷ് ബ്രാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരീസ് മാർച്ച് ആദ്യം ആഗോള വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും മാർച്ച് 5ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതുശരിയാണെങ്കിൽ മുൻഗാമിയായ നത്തിങ് ഫോൺ 3a സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയ അതേസമയത്ത് നത്തിങ് ഫോൺ 4 എ സീരിസും പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും.
മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസിന്റെ ലോഞ്ച് വരും ആഴ്ചകളിൽ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും സവിശേഷതകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തേക്കും.
നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പുതിയ ഫോൺ 4a സീരീസിന്റെ വില ഫോൺ 3a സീരീസിനേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 3a 22,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലും ഫോൺ 3a പ്രോ 27,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലും ആണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Also Read:
- ഡിസൈനും കളറും ചോർന്നു: ഐഫോൺ 17e അടുത്തയാഴ്ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന
- ആകാശത്ത് അഗ്നിവളയം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
- കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയും: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ 'പോവ കർവ് 2 5G' പുറത്തിറക്കി
- 6 വർഷം വാറന്റി, 1 ലക്ഷം കീ.മി ഫ്രീ സർവീസ്: 200 കി.മീ റേഞ്ചിൽ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 'ഉഡോ' ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ: പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും