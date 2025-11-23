ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നത്തിങിന്റെ പുതിയ ഉത്പന്നം വരുന്നു: ഫോൺ 4എ ആയേക്കുമോ? വിശദമായി അറിയാം
ബിഐഎസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നത്തിങിന്റെ പുതിയ ഉത്പന്നം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോൺ 4എ ആയിരിക്കുമെന്ന് ടിപ്സ്റ്റർ. വിശദാംശങ്ങൾ
Published : November 23, 2025 at 8:47 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിപണി കീഴടക്കാൻ മിഡ് റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 4എ വരാനിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നത്തിങ് ഫോൺ 4എയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിലേക്കാണ് സൂചന നൽകുന്നത്.
2025 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയ നത്തിങ് ഫോൺ 3എയേക്കാൾ അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിലുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 3 പ്രോസസറുമായാണ് ഫോൺ 3എ പുറത്തിറക്കിയത്. 6.7 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ, 50 മെഗാപിക്സൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 50W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഫോൺ 3എയിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
വരാനിരിക്കുന്നത് നത്തിങ് ഫോൺ 4എ?
ടിപ്സ്റ്റർ സുധാൻഷു അംബോർ (@Sudhanshu1414) എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, A069 എന്ന മോഡൽ നമ്പറിൽ എന്തെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഒരു നത്തിങ് ഉത്പന്നം ബിഐഎസ് ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 4എ ആണ് ഇതെന്നാണ് ടിപ്സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. നത്തിങിന്റെ നിലവിലെ ഫോണുകളുമായി ഈ നമ്പർ യോജിക്കുന്നു. A059 എന്നാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതേസമയം ഫോൺ 3a പ്രോ വേരിയന്റിന് A059P എന്നാണ് മോഡൽ നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന A069 മോഡൽ നമ്പറിലുള്ള ഉത്പന്നം നത്തിങ് ഫോൺ 4എ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഇത് ഉറപ്പിക്കുന്നു.
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
നവംബർ 13ന് വന്ന ബിഐഎസ് ലിസ്റ്റിങ് ഫോൺ 4എയുടെ ഹാർഡ്വെയറോ ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള അടുത്ത പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ലോഞ്ചിലേക്കുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. ഫോൺ 4എ പ്രോയും ഇതിനൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ 2026ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.
അപ്ഗ്രേഡുമായി നത്തിങ് ഫോൺ 4എ
ഈ വർഷം മാർച്ചിലാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3എ പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 22,999 രൂപയാണ് വില. 120 ഹെർട്സ് അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും പാണ്ട ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണവുമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 12 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 എസ് ജെൻ 3 SoC ആണ് ഇതിനുള്ളത്.
ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുമായി വരുന്ന ഫോണിൽ 50 എംപി സാംസങ് 1/1.57-ഇഞ്ച് മെയിൻ സെൻസർ, 50 എംപി സോണി 1/2.74-ഇഞ്ച് ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ, 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ആംഗിൾ ഷൂട്ടർ എന്നിവ ഉണ്ട്. 32 എംപിയുടെ സെൽഫി ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഒന്നിലധികം ഇഷ്ട്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഓപ്ഷനുകളുള്ള ഒരു ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ് ഇതിനുണ്ട്. കൂടാതെ 50W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധത്തിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ഇതിലുള്ളത്.
അടുത്ത വർഷത്തോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 4എ എന്തായാലും നത്തിങ് ഫോൺ 3എയേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ച അപ്ഗ്രേഡുകളുമായി പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ മുൻഗാമിയേക്കാൾ മികച്ച ക്യാമറ, പ്രോസസർ, ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി, ചാർജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
