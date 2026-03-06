ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മിഡ്‌-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ രാജാവ്! ആകർഷക ഡിസൈനിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസ്; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നത്തിങ് ഫോൺ 4a, നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 4എ സീരിസിൽ ഉള്ളത്. മാർച്ച് 27ന് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

Nothing Phone (4a) Series (Image Credit: YouTube/Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 11:08 AM IST

5 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വിപണി കീഴടക്കാൻ മിഡ്‌ റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് യുകെ ടെക് ബ്രാൻഡായ നത്തിങിന്‍റെ ഫോൺ 4എ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ഇന്നലെയാണ് (മാർച്ച് 5) നത്തിങ് ഫോൺ 4a, നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളുമായി കമ്പനി പുതിയ സീരിസ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 120Hz AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 5,400mAh ബാറ്ററി എന്നിവയുണ്ട്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് 4.1-ലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക. നത്തിങ് ഫോൺ (3a) സീരിസിന്‍റെ മുൻഗാമിയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ (4a) സീരിസ്. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

നത്തിങ് ഫോൺ 4a സീരിസ്: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ വരുന്നത് മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലുമാണ്. 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 39,999 രൂപയും, 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 42,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 45,999 രൂപയുമാണ് വില. കറുപ്പ്, വെള്ളി, പിങ്ക് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകും.

In picture: Nothing (4a) (Credit: Nothing)

അതേസമയം നത്തിങ് ഫോൺ (4a) മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്. 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 34,999 രൂപയും 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 37,999 രൂപയുമാണ് വില. വെള്ള, നീല, പിങ്ക്, കറുപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഇന്നലെ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാർച്ച് 27ന് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,000 രൂപയുടെ ബാങ്ക് ഓഫറും 6,000 രൂപയുടെ അധിക എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസും ലഭിക്കും.

In picture: Nothing (4a) Pro (Credit: Nothing)
മോഡൽവേരിയന്‍റ്വിലകളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ
നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ8GB + 128GBRs 39,999പിങ്ക് | സിൽവർ| ബ്ലാക്ക്
8GB + 256GBRs 42,999
12GB +256GBRs 45,999
നത്തിങ് ഫോൺ (4a) 8GB + 128GBRs 31,999ബ്ലൂ | പിങ്ക് | വൈറ്റ് | ബ്ലാക്ക്
8GB + 256GBRs 34,999
12GB + 256GBRs 37,999

നത്തിങ് ഫോൺ (4a): സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
നത്തിങ് ഫോൺ 4a-ൽ 6.78 ഇഞ്ച് LTPS ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 1.5K റെസല്യൂഷൻ (1,224 x 2,720 പിക്സലുകൾ), 120 Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 440 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നുണ്ട്. 12GB വരെ LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. പുതിയ ഉപകരണത്തിൽ 63 മിനി-എൽഇഡികളും ആറ് വ്യക്തിഗതമായി അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന സോണുകളും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ഗ്ലിഫ് ബാർ ഇന്റർഫേസും ഉണ്ട്. ഗ്ലിഫ് ടൈമർ, എസൻഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, ഗ്ലിഫ് ടോർച്ച്, ക്യാമറ കൗണ്ട്ഡൗൺ, ഫ്ലിപ്പ് ടു റെക്കോർഡ്, ഫ്ലിപ്പ് ടു ഗ്ലിഫ്, ഗ്ലിഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഗ്ലിഫ് ബാർ ജനറേറ്റീവ് റിംഗ്‌ടോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

OIS ഉള്ള ഒരു പ്രൈമറി 50MP Samsung GN9 1/1.57-ഇഞ്ച് സെൻസർ, 3.5x വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 70x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂമും ഉള്ള ഒരു പെരിസ്‌കോപ്പ് 50MP Samsung JN5 1/2.75-ഇഞ്ച് സെൻസർ, 120-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള ഒരു അൾട്രാവൈഡ് 8MP Sony IMX355 സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 4a-ൽ ഉള്ളത്. ഉപകരണത്തിന് മുൻവശത്ത് 32MP സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. 5,400mAh ബാറ്ററിയുടെ പിന്തുണയോടെ, നത്തിങ് ഫോൺ 4a 50W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഏകദേശം 64 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫോൺ 1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 100 ​​ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കുള്ള IP64 റേറ്റിംഗ് ഇതിനുണ്ട്. ഇത് ആൻഡ്രോയ്‌ഡ് 16-അധിഷ്ഠിത Nothing OS 4.1 പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, മൂന്ന് വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Nothing Phone (4a) Series (Credit: X/@Nothing India)

നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
നത്തിങ് ഫോൺ 4a പ്രോയിൽ മെറ്റാലിക് ബാക്കും പിന്നിൽ സുതാര്യത കുറഞ്ഞ ഭാഗവുമുണ്ട്. 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5,000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയുമുണ്ട്. 12GB വരെ LPDDR5x റാമും 256GB വരെ UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ക്വാൽകോം സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 137 മിനി-എൽഇഡികളും 3,000 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള വലിയ ഗ്ലിഫ് മാട്രിക്സ് ഇന്‍റർഫേസാണ് പ്രോ മോഡലിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോൺ (4a) പ്രോയിലെ ക്യാമറ സിസ്റ്റത്തിൽ OIS ഉള്ള ഒരു പ്രൈമറി 50MP സോണി LYT-700c സെൻസറും 3.5x വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 140x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂമും ഉള്ള 50MP പെരിസ്‌കോപ്പ് ക്യാമറയും 8MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സെൽഫി ക്യാമറ, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, ബാറ്ററി ശേഷി, ചാർജിങ് വേഗത, ഐപി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉപകരണത്തിന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ഫോണിന് (4a) സമാനമാണ്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെയും സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പട്ടിക ചുവടെ നൽകുന്നു.

Nothing Phone (4a) Series (Credit: X/@Nothing India)
ഫീച്ചർനത്തിങ് ഫോൺ (4a) നത്തിങ് ഫോൺ (4a) പ്രോ
ഡിസ്പ്ലേ6.78 ഇഞ്ച് 1.5K ഫ്ലെക്‌സിബിൾ AMOLED, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 4500 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ്6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED, 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5000 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ്
പ്രോസസ്സർക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 4ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4
റാം12GB LPDDR4x വരെ12GB LPDDR5x വരെ
സ്റ്റോറേജ്256GB UFS 3.1 വരെ
ഗ്ലിഫ് ഇന്‍റർഫേസ്ഗ്ലിഫ് ബാർ: 63 mini-LEDs, 6 സോണുകൾഗ്ലിഫ് മാട്രിക്‌സ്: 137 mini-LEDs, 3000 നിറ്റ്സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നെസ്
പിൻ ക്യാമറ50MP സാംസങ് GN9 (OIS) + 50MP (70x ഡിജിറ്റൽ സൂം) + 8MP അൾട്രാവൈഡ്50MP സോണി LYT-700c (OIS) + 50MP ടെലിഫോട്ടോ (140x ഡിജിറ്റൽ സൂം) + 8MP അൾട്രാവൈഡ്
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ32MP സെൽഫി ക്യാമറ
ബാറ്ററി5400mAh, 50W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് (1–100% in ~64 mins)
ഒഎസ് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് 4.1
അപ്‌ഡേറ്റ്‌സ്3 വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, 6 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ
ഡ്യൂറബിലിറ്റിIP64 റേറ്റിങ്
ഡിസൈൻ ഗ്ലിഫ് ബാറോടുകൂടി സുതാര്യമായ പിൻഭാഗംമെറ്റാലിക് ബാക്ക്, കുറഞ്ഞ സുതാര്യത, വലിയ ഗ്ലിഫ് മാട്രിക്‌സ്

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

