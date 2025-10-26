ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നത്തിങ് ഫോൺ 3 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ, വിലയും കുറവ്: അറിയാം ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിനെ
ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ബിഐഎസ് ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെയാവാനാണ് സാധ്യത.
Published : October 26, 2025 at 11:32 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ നത്തിങ്. 'നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ഇത് നത്തിങ് ഫോൺ 3 സീരിസിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് സാധ്യത. ഫോൺ 3, ഫോൺ 3എ, ഫോൺ 3എ പ്രോ എന്നീ ഫോണുകൾ നത്തിങ് ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ 3 സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ മോഡലായിരിക്കും ഫോൺ 3എ ലൈറ്റെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഗീക്ക്ബെഞ്ചിലും ബിഐഎസ് (ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്) വെബ്സൈറ്റിലും ഈ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഫോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.
ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങിൽ എന്താണ് നൽകിയത്?
ടെക് ടിപ്സ്റ്റർ അൻവിൻ (@ZionsAnvin) എക്സിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ A001T എന്ന മോഡൽ നമ്പർ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്റേതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഗീക്ക്ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റിങ് ഈ ഫോണിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
Nothing Phone (3a) Lite spotted on Geekbench:— Anvin (@ZionsAnvin) October 24, 2025
- Dimensity 7300 (Mali-G615 MC2 GPU)
- Android 15
- 8GB RAM#Nothing #NothingPhone3aLite pic.twitter.com/cjcL9Lptsb
മിഡ്റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായി, മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകുന്ന ഫോണായിരിക്കുമ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ത്യയിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 3എയുടെ നിലവിലെ വില ഏകദേശം ₹22,000-₹23,000 ആണ്. അതിനാൽ, ഈ സീരിസിലെ വിലകുറഞ്ഞ മോഡലായ നത്തിങ് ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതായത് ഏകദേശം 22,000 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ വില.
ജിപിയു സ്കോർ:
മറ്റൊരു ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഓപ്പൺസിഎൽ ജിപിയു പരിശോധനയിൽ ഈ 2,467 പോയിന്റുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ ഗ്രാഫിക്സിലും ഗെയിമിങിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്വെയ്ക്കുമെന്നാണ് ഈ സ്കോറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ബെഞ്ച്മാർക്കുകൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഈ ഫോൺ 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിൽ പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത. ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് ഈ സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. നിലവിൽ ഈ സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണായ ഫോൺ 3എയുടെ 8GB + 128GB വേരിയന്റിന്റെ വില 22,999 രൂപയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്റെ വില 18,000 രൂപ മുതൽ 20,000 വരെയാവാനാണ് സാധ്യത.
Nothing 3a Lite Nothing A001T will be powered by MediaTek's Dimensity 7300 SoC.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 24, 2025
Specifications
◼️ MediaTek Dimensity 7300
🎮 Mali-G615 MC2 GPU
🍭 Android 15
Motherboard: Galaxian#NothingPhone3aLite pic.twitter.com/R1O7blPgkf
സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയുടെ അപ്ഡേറ്റ് വേർഷനോ ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്?
സിഎംഎഫ് ഫോൺ 2 പ്രോയുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണോ നവീകരിച്ച പതിപ്പാണ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. നത്തിങിന്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡാണ് സിഎംഎഫ്. ഫോൺ 2 പ്രോയുടെ സവിശേഷതകൾ ചിലത് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിൽ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് പതിപ്പിന് മനോഹരമായ രൂപകൽപ്പനയും ശക്തമായ ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും?
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ബിഐഎസ് ലിസ്റ്റിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വരും മാസങ്ങളിൽ കമ്പനി ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. നത്തിങ് ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രദാന വിപണിയായി കണക്കാക്കാം. ഈ ഫോൺ നൽകുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.
- 5G പിന്തുണയുള്ള വിലകുറഞ്ഞ നത്തിങ് ഫോൺ
- ആൻഡ്രോയിഡ് 15
- പ്രീമിയം ഡിസൈനുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ ഫോൺ
- മികച്ച ഗെയിമിങ് പ്രകടനം, ഗ്രാഫിക്സ്
- ഏകദേശം 20,000 രൂപയിൽ താഴെ വില
