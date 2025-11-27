ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി ആകർഷക ലുക്കിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്: മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യം; വിലയറിഞ്ഞോ?
സാധാരണ നത്തിങ് ഫോണുകളിൽ ലഭ്യമായ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറത്തിനൊപ്പം മറ്റൊരു കളർ ഓപ്ഷനിൽ കൂടെ കമ്പനി നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
Published : November 27, 2025 at 2:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ നത്തിങിന്റെ പുതിയ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണായ 'നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്' ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്സെറ്റ്, 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജ്, 50 എംപി മെയിൻ സെൻസർ, 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ. നിലവിലുള്ള കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം, കമ്പനി പുതിയ നീല നിറത്തിലുള്ള കളർ ഓപ്ഷനും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിലയും ലഭ്യതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പരിശോധിക്കാം.
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്: വില, ലഭ്യത
8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് ലഭ്യമാവുക. 8 GB + 128 GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയും, 8 GB + 256 GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 22,999 രൂപയും ആണ് വില. ഇതിനു പുറമെ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാവും. ICICI ബാങ്ക് കാർഡോ, വൺകാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 8 GB + 128 GB സ്റ്റോറേജ് മോഡൽ 1,000 രൂപ ഓഫറിന് ശേഷം 19,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും. അതേസമയം 8 GB + 256 GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് ICICI ബാങ്ക് കാർഡ്, വൺകാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് 1,000 രൂപ ഓഫറിന് ശേഷം 21,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവും.
2025 ഡിസംബർ 5 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, വിജയ് സെയിൽസ്, ക്രോമ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പ്രധാന റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഫോൺ (3a) ലൈറ്റ് ലഭ്യമാകും.
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്: സവിശേഷതകൾ
ഡിസൈൻ: ലളിതവും എന്നാൽ ആകർഷകവുമായ ഡിസൈനാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് നത്തിങ് ഫോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ മൾട്ടി-സ്ട്രിപ്പ് ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസിന് പകരം, ലൈറ്റ് മോഡലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി പിൻ പാനലിൽ സുതാര്യമായ ഗ്ലിഫ് ലൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഒരൊറ്റ എൽഇഡി ആണ് നൽകിയത്.
മുൻ ക്യാമറ ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോണിൽ തിരശ്ചീന ഐലൻഡിലാണ് ക്യാമറ നൽകിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലംബമായാണ് ട്രിപ്പിൾ-ക്യാമറ ലേഔട്ട് നൽകിയത്. മുന്നിലും പിന്നിലും പാനലുകൾക്ക് പാണ്ട ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണവുമുണ്ട്. 164×78×8.3mm അളവുള്ള ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 199 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്ലാസ് ബാക്ക്, ഒരു അലുമിനിയം മിഡ്-ഫ്രെയിം, യൂണിഫോം ബെസലുകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് കൂടുതൽ സുതാര്യമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇത്. ഗ്ലാസ് ഫിനിഷും, കൂടുതൽ കാലം ഊടുനിൽക്കുന്നതിന് ഇന്റേണൽ അലുമിനിയം ബാറ്ററി ഫ്രെയിമും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ലൈനപ്പിലെ ബ്ലൂ കളർ വേരിയന്റ് പുതിയ രൂപം തന്നെ നൽകുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ എപ്പോഴത്തേയും പോലെ ആകർഷകമായി തന്നെ നിലനിർത്താൻ നത്തിങ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിസ്പ്ലേ:120Hz വരെ സ്ക്രീൻ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3000 nits വരെ പീക്ക് HDR ബ്രൈറ്റ്നസ്, 1,300 നിറ്റ്സ് ഔട്ട്ഡോർ ബ്രൈറ്റ്നെസ്, 387ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1,000Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള 6.77 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങളും 2,160Hz PWM ഡിമ്മിങ് റേറ്റും ഉള്ളതിനാൽ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് സാധിക്കും.
ക്യാമറ: ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് ട്രിപ്പിൾ-റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. ട്രൂലെൻസ് എഞ്ചിൻ 4.0-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന f/1.88 അപ്പർച്ചറുള്ള 1/1.57-ഇഞ്ച് സാംസങ് സെൻസറടങ്ങുന്ന 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 119.5-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, f/2.2 അപ്പർച്ചർ എന്നിവയുള്ള 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് കമ്പനി മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
അതേസമയം മുൻ ക്യാമറ f/2.45 അപ്പർച്ചറുള്ള 16 എംപിയുടേതാണ്. ഇത് ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30fpsൽ 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും, 60fps വരെ 1080p റെക്കോർഡിങും, 120fpsൽ 1080p സ്ലോ-മോ റെക്കോർഡിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മോഷൻ ക്യാപ്ചർ, പോർട്രെയിറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസർ, നൈറ്റ് മോഡ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
പ്രൊസസർ: 8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ട കോർ 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി സ്റ്റോറേജ് 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3a ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. കദേശം 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പകുതി ചാർജ് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. 5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ, ചിപ്സെറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുകൾക്കൊപ്പം, മിക്സഡ് ഉപയോഗത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്ന് നത്തിങ് പറയുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയർ: സ്മാർട്ട് ഡ്രോയർ, പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ്, ആപ്പ് ലോക്കർ, ഓഫ്ലൈൻ എസൻഷ്യൽ സെർച്ച് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളോടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് 3.5 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും ലഭിക്കും. നത്തിങ് OS 4.0 അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കും.
കണക്റ്റിവിറ്റി: ഡ്യുവൽ 5G, വൈഫൈ 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
Also Read:
- ടാറ്റ സിയറയുടെ ഏത് വേരിയന്റ് വാങ്ങും? കൺഫ്യൂഷനുണ്ടോ...വില കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫീച്ചറും കൂടും, വേരിയന്റ് തിരിച്ചുള്ള ഫീച്ചറുകൾ അറിയാം
- പുതിയ ഡിസൈനും എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളും, ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ സവിശേഷതകളും: പിന്നെന്ത് വേണം! പുതിയ ടാറ്റ സിയറ പുറത്തിറക്കി
- പെട്ടന്ന് ചാർജാകും, ബാറ്ററി ലൈഫും കൂടുതൽ: ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി iQOO; വിലയും ഓഫറുകളും
- വൺപ്ലസ് 15 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി വരുന്നു: ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്ത്; ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ