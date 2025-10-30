ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നത്തിങ് കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കൂടെ: ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയുമായി 'ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്'; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ സീരിസിലേക്കെത്തിയ പുതിയ ഫോൺ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്സെറ്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം.
Published : October 30, 2025 at 3:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ നത്തിങിന്റെ പുതിയ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോൺ ആഗോള തലത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 'നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്' എന്നാണ് പുതിയ ഫോണിന്റെ വിളിപ്പേര്. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്സെറ്റ്, 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജ്, 50 എംപി മെയിൻ സെൻസർ, 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഫോൺ.
തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ വൈകാതെ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വില പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും വൈകാതെ വിലയും ലഭ്യതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നത്തിങിന്റെ ഫോൺ 3എ സീരിസിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോണാകുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ വേറിട്ട ഡിസൈനിലുള്ള മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോൺ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നത്തിങ് ആരാധകർ വിലയറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.
അഞ്ച് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ
- ഡിസ്പ്ലേ: 120Hz വരെ സ്ക്രീൻ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3000 nits വരെ പീക്ക് HDR ബ്രൈറ്റ്നസ്, 387ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1,000Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള 6.77 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 1.07 ബില്യൺ നിറങ്ങളും 2,160Hz PWM ഡിമ്മിങ് റേറ്റും ഉള്ളതിനാൽ മികച്ച ദൃശ്യാനുഭവം നൽകാൻ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് സാധിക്കും.
- പ്രൊസസർ: 8GB വരെ റാമും 256GB വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്ട കോർ 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി സ്റ്റോറേജ് 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
- ക്യാമറ: ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് ട്രിപ്പിൾ-റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉള്ളത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന f/1.88 അപ്പർച്ചറുള്ള 1/1.57-ഇഞ്ച് സാംസങ് സെൻസറടങ്ങുന്ന 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 119.5-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ, f/2.2 അപ്പർച്ചർ എന്നിവയുള്ള 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറയെ കുറിച്ച് കമ്പനി മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. അതേ സമയം മുൻ ക്യാമറ f/2.45 അപ്പർച്ചറുള്ള 16 എംപിയുടേതാണ്. ഇത് ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30fpsൽ 4K റെസല്യൂഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും, 60fps വരെ 1080p റെക്കോർഡിങും, 120fpsൽ 1080p സ്ലോ-മോ റെക്കോർഡിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മോഷൻ ക്യാപ്ചർ, പോർട്രെയിറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസർ, നൈറ്റ് മോഡ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.
- ബാറ്ററി, ചാർജിങ്: 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3a ലൈറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും.
- ഡിസൈൻ: ലളിതവും എന്നാൽ ആകർഷകവുമായ ഡിസൈനാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3a ലൈറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് നത്തിങ് ഫോണുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ മൾട്ടി-സ്ട്രിപ്പ് ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസിന് പകരം, ലൈറ്റ് മോഡലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി പിൻ പാനലിൽ സുതാര്യമായ ഗ്ലിഫ് ലൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഒരൊറ്റ എൽഇഡി ആണ് നൽകിയത്. മുൻ ക്യാമറ ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ കട്ടൗട്ടിനുള്ളിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോണിൽ തിരശ്ചീന ഐലൻഡിലാണ് ക്യാമറ നൽകിയത്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലംബമായാണ് ട്രിപ്പിൾ-ക്യാമറ ലേഔട്ട് നൽകിയത്. മുന്നിലും പിന്നിലും പാനലുകൾക്ക് പാണ്ട ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണവുമുണ്ട്. 164×78×8.3mm അളവുള്ള ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 199 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഗ്ലാസ് ബാക്ക്, ഒരു അലുമിനിയം മിഡ്-ഫ്രെയിം, യൂണിഫോം ബെസലുകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്.
മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ: ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നത്തിങ് ഒഎസ് 3.5ലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രധാന ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധത്തിനായി IP54 റേറ്റിങാണ് നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, GPS, GLONASS, BDS, ഗലീലിയോ, OZSS എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ്, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.
നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്: വില
8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് യൂറോപ്പിൽ EUR 249 (ഏകദേശം 25,600 രൂപ) മുതലാണ് വില. അതേസമയം, യുകെയിൽ ഇതേ മോഡൽ GBP 249യിൽ (ഏകദേശം 29,000 രൂപ) ലഭ്യമാണ്. 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ടോപ്പ്-ഓഫ്-ലൈൻ വേരിയന്റിന് EUR 279 (ഏകദേശം 28,700 രൂപ) ആണ് വില. യുകെയിൽ, ഇതേ കോൺഫിഗറേഷന് GBP 279 (ഏകദേശം 32,500 രൂപ) വിലവരും. 128 ജിബി പതിപ്പ് നത്തിങിന്റെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലൂടെയും മറ്റ് റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികളിലൂടെയും ലഭ്യമാകും. അതേസമയം 256 ജിബി വേരിയന്റ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
