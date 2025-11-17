ETV Bharat / automobile-and-gadgets

നത്തിങ് ഫോൺ 3എ സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ: ലോഞ്ച് തീയതിയും പുറത്ത്; വിശദാംശങ്ങൾ

നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് നവംബർ 27ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക. ഇക്കാര്യം കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Nothing Phone (3a) Lite will be the cheapest model in Phone (3) series (Image Credits: X/NothingIndia)
ഹൈദരാബാദ്: ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക്നോളജി ബ്രാൻഡായ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 'നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ്' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് 2025 നവംബർ 27ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക.

ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോൺ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയും ഇന്ത്യയിലെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ലഭ്യമാകും. ആഴ്‌ചകൾക്ക് മുൻപാണ് ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്‌സെറ്റുമായി നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റ് ആഗോള വിപണികളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. ആഗോള എതിരാളിയുടെ അതേ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ ഡിസൈനും ഇന്ത്യൻ വേരിയന്‍റിന് സമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആഗോള വേരിയന്‍റിന് സമാനമായ ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്‍റെ ആഗോള വേരിയന്‍റിലെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഫോൺ കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ ടീസർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി രഹസ്യമായി തന്നെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 249 യൂറോ (ഏകദേശം 25,600 രൂപ) ആണ് ആഗോള വേരിയന്‍റിന്‍റെ പ്രാരംഭവില. അതേസമയം, 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്‍റെ ടോപ്പ്-എൻഡ് വേരിയന്‍റിന് ആഗോളതലത്തിൽ EUR 279 (ഏകദേശം 28,700 രൂപ) ആണ് വില.

നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിൽ 6.77-ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്‌ഡി പ്ലസ് (1,080×2,392 പിക2സൽ) ഫ്ലെക്‌സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 120Hz വരെ അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,000 nits പീക്ക് HDR ബ്രൈറ്റ്നസ്, 387ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1,000Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഡിസ്‌പ്ലേ. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിന്‍റെ ആഗോള വേരിയന്‍റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഒക്‌ട കോർ 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 പ്രോ ചിപ്പ് ആണ്. 8GB റാമും 256GB വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഈ ചിപ്‌സെറ്റ്.

ഇതിന്‍റെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ് മൈക്രോ എസ്‌ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് വഴി 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന് പിന്നിൽ ഗ്ലിഫ് ലൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട്. ഫോട്ടോകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി, ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ-റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 50 എംപി (f/1.88) പ്രധാന ക്യാമറയും 8 എംപി (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ഹോൾ-പഞ്ച് കട്ടൗട്ടിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന 16 എംപിയുടെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 5,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം ആഗോള വേരിയന്‍റുകളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ 3എ ലൈറ്റിലെ ചില ഫീച്ചറുകളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയാലെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവൂ. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

