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ഫോൺ ലുക്ക് മാറും! പുതിയ ഡിസൈനും കിടിലൻ എഐ ടൂളുകളുമായി നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0 എത്തി, അറിയാം സവിശേഷതകള്‍

പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഇൻ്റർഫേസ്, പുതിയ പേഴ്‌സണലൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ, വേഗതയേറിയ പ്രകടനം, ആൻഡ്രോയിഡ് 17-ൽ നിർമ്മിച്ച അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത എസൻഷ്യൽ എഐ ടൂളുകൾ എന്നിവ നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0 അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

NOTHING OS UPDATE NOTHING PHONE 3 BETA ANDROID 17 FEATURES NOTHING
Nothing OS 5.0 unveiled (Nothing Community)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 11:54 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഉപയോക്താക്കൾ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്ഡേറ്റ് 'നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0' ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നത്തിങ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഈ പുത്തൻ പതിപ്പ് എത്തുന്നത്. തികച്ചും വിപ്ലവകരമായ പുതിയ വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ, സ്മാർട്ടായ എഐ ടൂളുകൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് 17 സപ്പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ.

ലുക്ക് മാറും, പെർഫോമൻസ് കൂടും!
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫോൺ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള പേഴ്‌സണലൈസേഷൻ ഓപ്‌ഷനുകളും മികച്ച സിസ്റ്റം പ്രകടനവും നതിങ് ഒഎസ് 5.0 ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ നിത്യോപയോഗ ടൂളുകൾ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 17 പതിപ്പിലെ കിടിലൻ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം ഇതിൽ ലഭ്യമാകും.

80-ലധികം പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ; ബീറ്റ പതിപ്പ് റെഡി
പുതിയ ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി ഒരു ഓപ്പൺ ബീറ്റ പ്രോഗ്രാമും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എൺപതിലധികം പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ഒഎസ് വഴി ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0: ലഭ്യത, റോൾഔട്ട് ടൈംലൈൻ

നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0 ൻ്റെ ഓപ്പൺ ബീറ്റ പതിപ്പ് 2026 ഓഗസ്‌റ്റ് 26 ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.30 ന് ആരംഭിക്കും. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഈ ബീറ്റ അപ്‌ഡേറ്റ് ലഭിക്കുന്ന നത്തിങ് ഫോൺ (3), ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ അതിൻ്റെ പൊതുവായ റിലീസ് ലഭിക്കും. ഫോൺ (3) ന് ശേഷം കാൾ പെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനി നത്തിങ് ഒഎസ് 5.0 അപ്‌ഡേറ്റ് ഫോൺ (4A) പ്രോ, ഫോൺ (4A), ഫോൺ (3A) പ്രോ, ഫോൺ (3A), ഫോൺ (2A), ഫോൺ (2A) പ്ലസ്, ഫോൺ (3A) ലൈറ്റ്, ഫോൺ (4A), CMF ഫോൺ 2 പ്രോ എന്നിവയിലേക്ക് പുറത്തിറക്കും. 2026 ഡിസംബർ പകുതിയോടെ നത്തിങിൻ്റെ യോഗ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ബീറ്റ റിലീസ് ലഭ്യമാകും. അടുത്ത വർഷം (2027) ജനുവരി പകുതിയോടെ പൊതുവായ റിലീസ് ലഭിക്കും.

സിസ്‌റ്റത്തിലുടനീളം പുതുക്കിയ രൂപം

ഉപയോക്താക്കൾ ദിവസവും ഇടപെഴകുന്ന ഫോണിൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും സ്‌പർശിക്കുന്ന ഒരു വിശാലമായ ദൃശ്യ പരിഷ്‌ക്കരണം നത്തിങ് OS 5.0 അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഹോം സ്‌ക്രീൻ, ലോക്ക് സ്‌ക്രീൻ, ക്യാമറ, ഗാലറി, വിഡ്‌ജെറ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇൻ്റർഫേസിന് കൂടുതൽ വ്യതിരിക്തമായ സ്വഭാവം നൽകുന്നതിനും വ്യക്തത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഗീസ്‌റ്റ് (geist) എന്ന പുതിയ ടൈപ്പ്ഫേസും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം, നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ലേ ഔട്ടുകൾ, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഐക്കണുകൾ, മികച്ച രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പുചെയ്‌ത വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. സിഗ്നൽ, വൈ-ഫൈ, ബാറ്ററി സിമ്പൽ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഐക്കണുകളും കൂടുതൽ എക്‌സ്‌പ്രസീവ് ആനിമേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് സ്‌റ്റാറ്റസ് ബാറും പുതുക്കി. ക്യാമറ ആപ്പിന് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഐക്കണുകളും സുഗമമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ഒപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട ക്യുആർ കോഡ് സ്‌കാനിങ് അനുഭവവും ഉൾപ്പെടുന്നു. തീയതി അനുസരിച്ച് ഗാലറിയിലെ ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും ഉള്ളടക്കം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനും എളുപ്പത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനായി പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ആൽബങ്ങളുടെ പേജും ഗാലറി അനുവദിക്കുന്നു.

നത്തിങ് ഫോണുകൾ വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ വഴികൾ

പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത വ്യക്തിഗതമാക്കലാണ്. നത്തിങ് OS 5.0 വാൾപേപ്പർ-അഡാപ്റ്റീവ് നിറങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ആപ്പ് ഐക്കണുകൾക്കും വിഡ്‌ജെറ്റുകൾക്കും ഉപയോക്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത വാൾപേപ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കളർ ടിൻ്റുകൾ നൽകാൻ സാധിക്കും. പൊതുവായ റിലീസിനൊപ്പം വരുന്ന പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഹോം സ്‌ക്രീൻ തീം, വിഡ്‌ജെറ്റുകളിലും സെർച്ചിങിലും ഉടനീളം സുതാര്യമായ ദൃശ്യ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. ഇവിടെ ഗാലറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഡിസൈൻ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ലോക്ക് സ്‌ക്രീനിൽ ഗൂയ് (gooey), മൈക്രോഗ്രാഫിക്‌സ് എന്നീ രണ്ട് ക്ലോക്ക് ഫെയ്‌സുകളും കൂടുതൽ കളർ കസ്‌റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഹോം സ്‌ക്രീനുകൾ ബാച്ച്-എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒന്നിലധികം ഐക്കണുകളും വിഡ്‌ജെറ്റുകളും ഒന്നൊന്നായി നീക്കുന്നതിന് പകരം ഒരുമിച്ച് നീക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് എത്ര തവണ അകന്നുപോകുന്നുവെന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന എവേ ടൈം, ഫോട്ടോകളെ സംഘടിത ദൃശ്യ ശേഖരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള കളക്‌ടർ എന്നീ രണ്ട് പുതിയ വിഡ്‌ജെറ്റുകളും കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വേഗതയേറിയ പ്രകടനവും മികച്ച മൾട്ടിടാസ്‌ക്കിങും

NOTHING OS UPDATE NOTHING PHONE 3 BETA ANDROID 17 FEATURES NOTHING
Nothing OS 5.0 rollout timeline (Nothing Community)

ആപ്പ് ലോഞ്ചുകൾ, സ്ക്രോളിങ്, ടച്ച് റെസ്പോൺസ്, മൾട്ടിടാസ്‌കിങ് എന്നിവയിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊപ്പം വേഗതയേറിയതും സുഗമവുമായ അനുഭവം നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് നത്തിങ് OS 5.0 അപ്‌ഡേറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ സിസ്‌റ്റം റിസോഴ്‌സുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്‌മാർട്ടർ ബാഗ്രൗണ്ട് മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഉപയോക്താക്കളുടെ ആംഗ്യങ്ങൾ തത്സമയം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആനിമേഷനുകൾ കൂടുതൽ പ്രതികരണശേഷിയുള്ളതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ബ്ലൂടൂത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പൂർണമായും ബ്ലൂടൂത്ത് മെനു തുറക്കാതെ തന്നെ ക്വിക്ക് സെറ്റിങുകളിലൂടെ ഒറ്റ ടാപ്പിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്‌ട് ചെയ്യാനോ വിഛേദിക്കാനോ സാധിക്കുന്നു.

സ്‌മാർട്ടർ എസൻഷ്യൽ എഐ ടൂളുകൾ

നത്തിങ് എസൻഷ്യൽ എഐ സ്യൂട്ടിനും കാര്യമായ അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുന്നു. എസൻഷ്യൽ വോയ്‌സ് വേഗതയേറിയതും മികച്ച രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്‌തതുമായ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ നൽകുന്നു. വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തത്സമയ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം, തത്സമയ ട്രാൻസ്‌ലേഷൻ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കും. കൂടാതെ, ഉപയോക്താക്കൾ ഇതിനോടകം സേവ് ചെയ്‌ത് വച്ചിരിക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അനുബന്ധ കണ്ടൻ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന എസൻഷ്യൽ സ്‌പേസ് സ്‌മാർട്ട് കലക്ഷൻസും അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മോഡൽ കോൺടെക്‌സ്‌റ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (എംസിപി) പിന്തുണ അനുയോജ്യമായ എഐ ടൂളുകളെ സേവ് ചെയ്‌ത് വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് വായിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒക്‌ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന റീഡ്-ഒൺലി പതിപ്പിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. എസൻഷ്യൽ ആപ്‌സ് ബിൽഡർ ഇപ്പോൾ ഫോണിലും നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

നത്തിങ് OS 5.0 ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ൽ അധിഷ്‌ഠിതം

നത്തിങ് OS 5.0 ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ൽ അധിഷ്‌ഠിതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് നിരവധി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം-ലെവൽ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ക്വിക്ക് സെറ്റിങുകളും വ്യത്യസ്‌ത പാനലുകളായി വേർതിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ക്യുആർ കോഡുകൾ വഴി ക്രോസ്-പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഫയൽ ഷെയറിങിനായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ക്വിക്ക് ഷെയർ സവിശേഷതകൾ, സെൻസിറ്റീവ് ആക്‌സസ്, ലൊക്കേഷൻ ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എഐ പ്രോസസിങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ സ്‌റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പുതിയ മൂന്ന്-കളർ പ്രൈവസി ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിസ്‌റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കളർ പ്രൈവസി ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിസ്‌റ്റം മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ

  • പച്ച- സെൻസിറ്റീവ് ആക്‌സസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു
  • മഞ്ഞ- എഐ ഡാറ്റാ പ്രോസസിങ് കാണിക്കുന്നു
  • നീല- ലോക്കേഷൻ ഷെയറിങ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

വികസിപ്പിച്ച ഡാർക്ക് തീം പിന്തുണ, ഡിജിറ്റൽ അസിസ്‌റ്റൻ്റുകൾക്കായി പ്രത്യേക വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ബ്രൈറ്റ് എച്ച്‌ഡിആർ ഫോട്ടോ, വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, സ്പ്ലിറ്റ് സ്‌ക്രീൻ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിലുള്ള ആക്‌സസ് ഉള്ള പുനർരൂപകല്‌പ്പന ചെയ്‌ത റീസെൻ്റ്‌സ് സ്‌ക്രീൻ എന്നിവയാണ് മറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ. ശ്രദ്ധേയമായ മിക്ക സവിശേഷതകളും ഓപ്പൺ ബീറ്റ റിലീസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും. എന്നിരുന്നാലും, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ലോഞ്ചർ, മൈക്രോഗ്രാഫിക്‌സ് ക്ലോക്ക് ഫെയ്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ചില സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവ ഒക്‌ടോബറിലെ റിലീസിനോടൊപ്പം മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

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